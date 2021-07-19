За половину лета 2021 года белорусы пережили 23 дня с жарой +30 и выше

Сейчас жара спала, но надолго ли? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Погода в 2021 году капризная как никогда: холодная зима никак не хотела уходить, весна куда-то бесследно исчезла, а потом оказалось, что она вложилась в лето - и лето сошло с ума. Ну, ладно, жару до +30 еще кое-как можно выдержать, а когда она 35, да всю неделю, а потом еще одну!

"Комсомолка" подсчитала, сколько дней мы сражались с невыносимым зноем около +30 (брали дни от +28 и выше). За пример взяли Минск, все-таки он находится в центре страны. В Витебске традиционно холоднее, в Гомеле – теплее… Хотя опять-таки все условно, когда, например, 14 июля в Гомеле +36, в Витебске +34, а в Минске +33.

Лето началось по-белорусски, в первые дни июня +18+22. Тогда мы еще не знали, что нас ждет ад. 18 июня пригрело до +28 и столбик термометра пополз вверх. Девять дней подряд была невероятная жара. 24 июня в Минске зафиксировали рекордные +35,8. Перевели дух на три дня и 30 июня-1 июня снова +28+29,5.

Вторая часть адского зноя началась 7 июля. И 12 дней подряд - до 18 июля - температура не опускалась ниже 29,7. В основном +31+33.

Сейчас жара спала, но надолго ли? В итоге за половину лета мы получили 23 знойных дня около +30 и выше. Жарить шашлыки, выпивать и загорать в это время было, казалось, невозможно, но наш народ справился. Так что к продолжению банкета мы готовы.

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