Редакторов «Нашай Нівы» обвинили в неуплате коммуналки, в олимпийской деревне - ковид, у Белгазпромбанка новый глава: что произошло в Беларуси 19 июля 2021 года

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В олимпийской деревне в Токио были выявлены первые случаи коронавируса у спортсменов. Тесты оказались положительными минимум у трех человек, сообщает РБК. (Читать подробнее о ситуации с коронавирусом в олимпийской деревне)

Грустная новость: прошло прощание с известным стоматологом, профессором Олегом Чудаковым, он умер 15 июля. Олег Порфирьевич лечил людей больше 50-и лет. (Читать подробнее о легендарном стоматологе)

В «Белгазпромбанке» официально подтвердили уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления банка. С 19 июля исполняет обязанности председателя правления будет первый зампред Ирина Потапова. В пятницу, когда об уходе Надежды Ермаковой уже говорили сотрудники банка, мы позвонили ей. (Читать, что сказала Надежда Ермакова в свой последний рабочий день и как оценивает сама и коллеги ее работу на должности председателя)

Стало известно, что сотрудники «Нашай Нівы» находятся на Окрестина за неуплату коммуналки. Ущерб оценивается в 3500 рублей. (Читать, в чем еще обвиняют Егора Мартиновича, Андрея Дынько и Андрея Скурко)

Силовики пришли в редакцию негосударственной «Рэгіянальнай газеты» в Молодечно. Сейчас все сотрудники на свободе, но под подпиской о неразглашении. (Сотрудники издания рассказывали, что днем приходили и домой к главному редактору Александру Манцевичу)

11-и фигурантам уголовного дела вынесли приговор «об участии в радикальных телеграм-чатах» - от 5 до 9 лет колонии: (Читать, в чем их обвинили)

Белорусам рассказали, сколько в этом году будут стоить сборы ребенка в школу (По официальным цифрам, придется потратить от 266 до 978 рублей, в зависимости от возраста ребенка)

Появилась новая информация о штамме коронавируса «дельта». У вируса поменялось строение, и он стал специфически взаимодействовать с клетками (Медики рассказали о новых симптомах)

Тихановская сказала, что ожидает от США в отношении властей Беларуси. Экс-кандидат в президенты находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом и сказала, что планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом (Читать далее)

В "Белнефтехиме" предупредили о подорожании топлива на традиционную одну копейку (Это 22-е повышение цены с начала года)