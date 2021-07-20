Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 июля 2021 года: коронавирус на Олимпиаде в Токио, советы врача о ревакцинации и частые симптомы штамма «дельта»

В мире и Беларуси продолжает расти аболеваемость корнавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заболеваемость в мире и Беларуси

По всему миру продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом. Число заболевших, по информации ресурса worldometers.info, уже превысило 191,485 миллиона человек. К счастью подавляющее большинство переболевших коронавирусом справились с недугом - выздоровели 174,374 миллиона пациентов. Скончались от COVID-19 по всему миру за время пандемии более 4,1 миллиона инфицированных.

Также продолжают регистрировать все новые случаи коронавируса и в Беларуси. За сутки коронавирус подтвердился еще у 658 человек, на это ж время были выписаны 480 пациентов, скончались 8 человек с выявленным корнавирусом.

Всего же в Беларуси с начала пандемии коронавирус подтвердился у 435 тысяч 20 человек. При этом выздоровели от «ковида» 428 тысяч 682 пациента, с ранее подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 3 тысячи 334 человека.

Некоторые вакцинированные спустя полгода повторяют прививку от коронавируса - ревакцинируются. Фото: pixabay.com

Причины ревакцинации

На данном этапе пандемии в Беларуси идет процесс массовой вакцинации. Но некоторые добровольцы изъявляют желание ревакцинироваться. Белорусский врач повторил прививку от коронавируса и рассказал, зачем это сделал.

По словам главврача Первой городской клинической больницы Минска Дмитрия Шевцова, он впервые привился от коронавируса в январе 2021-го года. Затем следил за титром антител и, когда показатель снизился, решил сделать ревакцинацию. Прошло полгода после первой прививки.

Также врач из Минска уточнил, что в первый раз вакцинировался российской вакциной, а для ревакцинации предпочел китайскую, чтобы рассказать подписчикам в Facebook ощущения и от другой вакцины тоже.

- Защиты хватило как раз на полгода. Месяцев через пять тест показал 300 антител. Ревакцинировался и теперь не боюсь, что, пока наработаются новые антитела, я окажусь не привитым лицом к лицу перед угрозой заражения, - заметил главврач минской больницы и добавил о выборе прививки. - Т-клеточный иммунитет стимулируется в любом случае. Поэтому повторно прививаться можно как той же вакциной, которая вводилась в первый раз, так и другой.

Из-за роста случаев штамма "дельта" некоторые страны снова думают о закрытии границ. Фото: pixabay.com

Симптомы опасной «дельты»

И пока мир пытается ускорить темпы вакцинации, набирает масштаб опасный штамм коронавируса «дельта». Власти Турции из-за роста новых случаев коронавируса «дельта» даже думают о том, чтобы закрыть границы. Но такое решение пока не принято.

А врачи, тем временем, говорят, что из-за «дельты» поменялись и симптомы коронавируса. Если раньше коронавирусные больные жаловались на нарушения обоняния и вкуса, то сейчас все чаще сталкиваются с симптомами желудочно-кишечного тракта. Таким образом, из-за мутации вируса произошло повышение доли одних симптомов и снижение других.

- У вируса поменялось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а вместе с этим и специфичность по отношению к клеткам. Вирус стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Как раз из-за этого получилось смещение симптомов, - пояснил российский вирусолог.

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