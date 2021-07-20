Появятся иностранные лица, реклама быстрых займов станет понятнее, от рассылки в мессенджере можно отказаться: топ-5 новшеств Закона о рекламе

Электронные сигареты рекламировать можно, а вот комплектующие к ним – нет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В частности, стала запрещена реклама никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных сигарет, более прозрачной теперь должна быть реклама микрофинансовых организаций, которые дают белорусам деньги в долг. Зато на рекламных билбордах мы сможем теперь увидеть не только лица белорусов, но и мировых звезд.

Все эти новшества «Комсомолка» попросила прокомментировать начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инну Гаврильчик.

- Инна Анатольевна, так что со ставшими в последние годы модными электронными сигаретами и нетабачными никотиносодержащими изделиями. Их вообще не будут рекламировать, даже в местах продаж?

- Сами устройства - электронные сигареты - рекламировать можно, а вот стики, паучи, жидкости – нельзя нигде за исключением сайтов производителей и импортеров в национальном сегменте сети интернет. В местах продаж их также нельзя рекламировать.

Изменения коснулись и рекламы микрофинансовых организаций. Теперь она должна быть максимально прозрачной и понятной потребителю.

- Запрета на рекламу микрофинансовых организаций, а они специализируются на предоставлении займов, зачастую, на короткие сроки, нет, - подчеркнула специалист. - Но в этой рекламе обязательно должна быть информация о процентной ставке за пользование денежными средствами и о процентах в годовом исчислении, поскольку сумма, как правило, очень большая. Так потребитель наглядно увидит масштаб обязательств. Это сделано для того, чтобы человек мог оценить риски и четко понимать, сколько же он отдаст этой организации по факту. К тому же на рынке могут работать только микрофинансовые организации, зарегистрированные в реестре Нацбанка (на сайте этой организации найти эту информацию легко). Если этой фирмы-микрозаемщикав реестре нет, значит работает она незаконно. Идти к ее сотрудникам заключать какой-либо договор – это, по меньшей мере, неумно.

С рекламных плакатов теперь на нас будут смотреть не только лица наших соотечественников, но и, возможно, и зарубежных звезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Инна Анатольевна, а что с изображениями людей, которые рекламируют товары и услуги? Теперь это могут быть не только граждане Беларуси?

- Да, действительно, раньше в Законе о рекламе была норма, которая позволяла рекламировать отечественные товары и услуги, а также в наружной рекламе только гражданам Беларуси. Теперь такая норма исключена. Но если рекламодатель решил в своей рекламе использовать образ белорусского гражданина, то надо у него получить согласие, а если иностранного – то такое согласие не нужно. Но в этом случае начинает работать механизм авторского права. Например, если фото иностранной звезды взято для рекламы из интернета, то рекламодателю надо получить «добро» у автора фотографии.

- А если автор фото дал добро, а звезда, например, Шварценеггер, заявит свой протест…

- Здесь рекламодателю стоит оценить риски, которые связаны с неправомерным использованием образа звезды - возможные штрафы, которые могут быть предъявлены, так что лучше действовать в правовом поле. Хочу сказать, что игроки на рекламном рынке у нас в большинстве своем грамотные. Не думаю, что он станут рисковать в первую очередь своими деньгами.

КСТАТИ

Делайте скриншоты ненужной вам рекламы в мессенджерах

Если человека по телефону приглашают на презентацию чудо-кастрюль, супер-одеял или массажера ото всех болезней, а он не давал согласие на получение такого рода рекламы, то организатор презентации должен прекратить всяческие звонки к этому человеку с подобными предложениями.

- Приглашающие часто ссылаются на то, что телефон им дал хороший знакомый или родственник этого человека. Но этот факт, даже если он и имел место быть, не считается согласием конкретного человека на получение рекламной информации, - подчеркнула Инна Гаврильчик.

Что касается надоедливой рекламы в мессенджерах, то потребитель зачастую не имеет возможности ответить на такие сообщения. В этом случае специалист МАРТ рекомендует делать скриншоты такой рекламы и обращаться в исполкомы за помощью.

- В этом направлении мы по просьбам потребителей активно работаем с операторами сотовой связи, - рассказала Инна Анатольевна. - Если известен мобильный номер телефона, с которого пришло сообщение или звонок, обращается к оператору, чтобы он довел до владельца номера информацию, что тот или иной потребитель в их рекламе не нуждается. И этот механизм отказа работает.

Что же касается рекламных смс-рассылок о скидках-распродажах на сотовые телефоны из магазинов, салонов, то в этом случае опять же требуется письменное согласие потребителя на получение такого рода рекламы (вспомните, часто при первой покупке в магазине вам предлагали заполнить анкету, и вы это делали). Если потребитель не хочет видеть такую рекламу – отказывается в любой, удобной для него форме.

Бывает ситуация, когда потребитель покупает товар в интернет-магазине, и, чтобы зарегистрироваться там, ему необходимо заполнить определенную форму, где может быть пункт о возможной рассылке рекламы. И если он ставит в этом месте галочку – значит соглашается с получением рекламы.

- Интернет-продавцам важно понимать, что должна быть возможность подписания соглашения и с отказом о рекламной рассылки, должны быть предусмотрены два варианта – «да» и «нет», - подчеркнула Инна Гаврильчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси запретили бросать листовки в почтовый ящик без согласия жильцов: эксперт о том, как отказаться от ненужной рекламы. Под запрет с 8 июля 2021 года попала также "похоронная" реклама (подробности здесь)