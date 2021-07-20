Арендный дом на 40 квартир, галереи и отель: что будет на месте хлебзавода №1 в Раковском предместье в Минске

Фото: spadchina.by

Невысокие здания, где разместятся пекарня, клуб, образовательный и медицинский центры, арендное жилье, галереи и выставочные залы, кафе, рестораны, гостиницы, будут построены на месте корпусов бывшего хлебзавода №1, что в историческом центре Минска, в Раковском предместье. На сайте КУП «Минская спадчина» «Комсомолка» нашла информацию агентства «Минск-Новости» о реконструкции этого квартала, который занимает площадь в 2 гектара, и должен быть завершен по планам в 2023 году.

Проект предусматривает не только реконструкцию пяти существующих зданий, но и новое строительство девяти разных по площади трехэтажных зданий, которые финансируются инвесторами.

Что на подходе?

В одном из таких зданий уже в ближайшее время откроется медцентр, аптека, объекты общепита. До конца 2021 года в предместье планируется также отстроить и оснастить еще два здания, где разместится в том числе большой учебный центр, кафе, бар, хлебопекарня с магазином и выставочные залы. Всего до конца года в обновленном Раковском предместье откроет свои двери для минчан и гостей примерно каждое третье здание из запланированных под реконструкцию и строительство.

Что в планах?

В проекте – новая жизнь еще трех зданий в Раковском предместье. Так, например, по ул. Раковская, 25, разместится галерея авторских работ ремесленников, выставочный зал, где будут проводиться, в том числе, и мастер-классы.

На территории бывшего хлебозавода №1 появится и арендный дом. Его фишка - полная качественная отделка квартир с мебелью и бытовой техникой, а их будет около 40, а также подземный паркинг. Квартиры здесь будут предназначаться для сдачи в длительную аренду. На первом этаже этого дома запланирован фитнес-клуб, кафетерий и коворкинг.