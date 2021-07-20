Лошадей для белорусских олимпийцев на соревнования в Токио доставили грузовыми самолетами и поселиил в конюшни с кондиционерами

Животных доставили в Японию грузовыми рейсами. Фото: Federation Equestre Internationale

В конном спорте Беларусь представляют два Александра - Зеленко и Фоминов, которые выступят в троеборье (манежная езда, кросс и конкур) на лошадях по кличкам Карло Гранде и Мартини. Наездники улетели в Токио из Брюсселя, а лошадей отправили из Льежа. В самолет лошадей завели сами спортсмены. В стойле летели по две лошади.

Животных доставили в Японию восьмью грузовыми рейсами Emirates SkyCargo. Первым рейсом было доставлено 36 лошадей, а всего их - 247. Во время полета за животными ухаживали конюхи. Для этого было выделено 20 тонн продуктов и воды.

Перелет был сложный, с дозаправкой в Абу-Даби. На борту лошади находились 20 часов, а в полете – 9 часов.

В Токио лошадей переместили в грузовики и доставили в олимпийские конюшни. По отзывам, они шикарные – просторные и с кондиционерами.

Во время полета за животными ухаживали конюхи. Фото: Federation Equestre Internationale

В составе белорусской конной команды в Токио прибыли два коневода и ветеринарный врач.

Напомним, что Игры официально откроются 23 июля в 14.00 (по токийскому времени в 20.00, разница с Минском 6 часов), а завершаться 8 августа. Беларусь представят 109 спортсменов в 20 видах спорта.

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