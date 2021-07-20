Олимпийский чемпион по стрельбе привез за медалями дочь Марию, а главный тренер дзюдоистов – сына Никиту: белорусские спортивные династии в Токио

Леонид и Никита Свирид. Фото: Инстаграм

С детства нам знаком лозунг «Мама, папа, я - спортивная семья». И он вполне реализуется белорусскими спортсменами.

Дзюдоист Никита Свирид вырос в семье борца Леонида Свирида и фехтовальщицы Инессы Ласовской. И вот теперь отец - главный тренер национальной сборной - везет своего сына на Олимпиаду, которая пройдет на родине дзюдо, на легендарной арене «Ниппон Будокан». Незадолго до Олимпиады Никита подписал фото с отцом: «Все время рядом и вместе. Отец и сын. Тренер и ученик. Каждый раз новая история. Поражения и огорчения. Победы и радости и все та же любовь».

Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Сергей Мартынов едет в Токио как тренер, а призер чемпионата Европы, его дочь Мария - как спортсменка. Как-то Мария нам рассказывала о папе:

- Он сам выдающийся спортсмен, может, лучше других понимает психологию спортсмена: как настроить, где какое слово подобрать. В плане практики у него опыт большой, знает, кто как стреляет, может дать тысячу советов, как стать, как сесть, как лечь, тебе остается все попробовать и выбрать лучший вариант для себя.

Мария и Сергей Мартыновы. Фото: Владимир КРИУЛИН

В академической гребле нашу страну будут представлять супруги Дмитрий и Елена Фурман, а в легкой атлетике своя парочка - Ирина Жук (прыжки с шестом) и Виталий Жук (десятиборье).

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