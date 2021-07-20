Штамм дельта в Беларуси, посольство США избавляется от мебели и новые авиарейсы в Грузию: что произошло в Беларуси 20 июля 2021 года

Дельта-штамм коронавируса в Беларуси, посольство США избавляется от мебели и новые авиарейсы: что произошло в Беларуси 20 июля 2021 года Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Певец и композитор Дмитрий Войтюшкевич отметил 50-летие. Несколько дней назад мы побывали у него в гостях и поговорили о жизни. «У одноклассников уже внуки, а я вечно молодой папа», - поделился Дмитрий (Читать интервью о любви, песнях, людях и деньгах)

Из Беларуси запретили вывозить гречку, а еще муку - из пшеницы и спельты. Есть одно исключение - можно вывозить эти крупы, если это гуманитарная помощь иностранным государствам, решение об оказании которой принято Правительством Беларуси, и в качестве припасов. (Но этот запрет временный).

Дельта-штамм коронавируса выявили в Лиде. Он отличается повышенной заразностью. (Узнать симптомы)

Лукашенко сравнил литовских пограничников с нацистами. Президент высказался об эпизоде с 26 нелегалами, которых выдворили на территорию Беларуси. (Читать подробнее)

В Беларуси 20 июля в вузах начинается прием документов. На бюджет подать документы можно по 26 июля, а на платную форму обучения – по 9 августа. (Публикуем даты и цифры, которые будут полезны абитуриентам)

Посольство США в Минске выставило на продажу мебель и оргтехнику. Торги пройдут в формате онлайн-аукциона, лоты будут из Минска. Это жилая и офисная мебель, бытовая техника, компьютеры. (Читать, когда пройдет аукцион)

Во Франции объявили о начале четвертой волны коронавируса. В французском правительстве говорят, что темпы распространения COVID-19 сейчас в разы выше, чем раньше. (Какие меры предосторожности ввели во Франции)

А в Минске привиться от коронавируса можно в метро. Набирает популярность и вакцинация на дому. (На каких станциях можно сделать прививки и кто может вакцинировать дома)

Белавиа открывает рейсы в грузинский Кутаиси. Обещают билеты дешевле, чем в Батуми или Тбилиси. (Когда запланированы рейсы)