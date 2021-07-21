Лариса Долина в костюме от белорусского дизайнера, Диана Гурцкая в джинсах за 450 евро: как выглядели звезды на концертах и репетициях "Славянского базара"

На концерте в есть открытия фестиваля в нарядах преобладали желтый и голубой цвета. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нынешний “Славянский базар» стал одним из самых жарких в истории. Но в супероткровенных нарядах по этому поводу артисты на сцене не дефилировали. Наоборот, было много закрытых платьев в пол и классических костюмов на мужчинах.

Лариса Долина в белорусском костюме за $200

Лариса Долина вообще привлекла к себе много внимания - похудевшая на 20 килограммов, она выглядела моложе своих лет, и все наряды, в которых ее видели зрители на «Славянском базаре» подчеркивали ее точеную фигурку. Будь то облегающее платье или свободный костюм в пижамном стиле.

Похудевшая до 42-го размера Лариса Долина эффектно выглядела и в костюме в пижамном стиле и в облегающем платье с разрезом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, этот костюм, как и многие другие вещи, она купила в витебском бутике у местного дизайнера одежды Татьяны Сычевой, где одеваются многие белорусские и российские звезды. Долина взяла его сразу за $200. Хотя все же чуть-чуть ушить его пришлось – певица сейчас носит 42 размер одежды. Певица купила в витебском бутике еще несколько вещей. Одни брюки она даже не стала снимать после примерки – так и пошла в них на улицу. Покупательница она благодарная – никаких скидок для себя не требовала, еще и прорекламировала одежду белорусского дизайнера в инстаграме.

Цветы как живые на платье Жанет

Белорусская певица Жанет на открытии фестиваля появилась в платье модного желтого цвета - его выбрали многие звезды в тот день. Но ее наряд - воздушный, с объемными цветами, выглядевшими как живые, был просто сказочно прекрасен.

Платье Жанет модного желтого цвета было украшено объемными цветами. Фото: инстаграм певицы.

Цветы, украсившие прическу, гармонично завершили образ. Платье создала белорусский дизайнер Ирина Коцебурова. «Ко мне подошла Елена Ваенга на открытии фестиваля и поинтересовалась, кто шил мне это платье», - рассказала Жанет.

Самый большой вырез на платье ведущей

Самым сексуальным нарядом на концерте в день открытия было платье украинской телеведущей Дианы Панченко.

Самый сексапильный наряд был у украинской ведущей Дианы Панченко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ее дебютный выход на белорусскую сцену получился весьма эффектным. Ярко-красное платье из ткани от Valentino с вырезом до талии и очень высоким разрезом сшил главный стилист Максим Перепелица за 10 дней, сообщает издание newsoneua.tv. Автор наряда рассказал, что придумал платье, играя кусочками ткани на манекене.

Смелый образ Ирины Дорофеевой

Удивила своим сценическим образом на концерте в день открытия Ирина Дорофеева: мини-шорты, сверху черный расстегнутый жилет, ботфорты.

Ирина Дорофеева удивила новым образом. Фото: инстаграм певицы.

Для новой песни «Не жалей», которую Ирина исполнила с молодым артистом Дмитрием Даниленко, образ смотрелся гармонично. Ирине витебские дизайнеры подготовили целую капсульную коллекцию - но что с чем носить и как сочетать вещи, певица решает сама. Так было и с этим образом.

Утерянное кольцо с бриллиантами Сергея Пенкина

Сергей Пенкин - человек, чьи наряды могут выглядеть сенсацией, даже если они повседневные. В Беларусь Принц Серебряный привез несколько чемоданов брендовой одежды и за несколько дней ни разу не повторился, выгуливая в казино, на репетиции каждый раз что-нибудь новое. На пресс-конференции он появился в цветастых брюках и таком же пиджаке, ярких лакированных туфлях, цепях и кольцах.

Сергей Пенкин продемонстрировал свое историческое кольцо и рассказал, что обувь и парфюм - его слабость. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я вообще люблю дизайнерскую одежду, - заявил Пенкин. - Это все фирменное». Бренд Tallia, указанный на бирке его пиджака, оказался из весьма демократичного ценового диапазона - в каталоге 2021 года похожие модели стоят $50-70. Пенкин похвастался одним из своих колец: «Два с половиной карата! Старинное, дореволюционное. Оно у меня пропало, а через год мне его вернули из Украины».

Перевоплощения Аниты Цой

Анита Цой сразу по приезде в Витебск и Анита Цой на сцене - как два разных человека.

Искусство перевоплощения: Анита Цой по приезде в Витебск и Анита Цой на сцене - словно два разных человека. Фото: Раиса ЮДИНА

На вокзале, как только она вышла из поезда, певицу было и не узнать - очки, короткая стрижка, куртка, несмотря на 30-гардусную жару. А через несколько часов на концерте открытия фестиваля она была длинноволосой, в развевающемся длинном платье-кимоно.

Джинсы за 450 евро для репетиции

Диана Гурцкая на репетиции перед концертом в честь Дня Союзного государства вышла на сцену в расклешенных джинсах Gucci. Такая модель стоит около 450 евро. Но самыми впечатляющими оказались босоножки Дианы на огромной платформе и каблуке.