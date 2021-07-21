Расписание олимпийских финалов Токио-2020, в которых белорусы - реальные претенденты на медали

Вид на олимпийский Токио. Фото: noc.by

В Японию страна отправила 108 спортсменов и от каждого мы будет ждать не просто участия, а лучшего результата в их карьере. Но, даже прыгнув выше головы, немногие смогут попасть на пьедестал. Здесь мы отметили финалы, где белорусы, на нашему мнению, реально претендуют на медали. Ну, и надеемся, что кто-то, кого мы здесь не учли, преподнесет приятный сюрприз.

За состязаниями следите в эфире телеканалов "Беларусь 2" и "Беларусь 5", а также на интернет-площадках.

25 июля, воскресенье

Велосипедный спорт – шоссе

13:00 (07:00 по времени Токио). Групповая гонка – Елена Омелюсик.

31 июля, суббота

Теннис

11.00 (5.00). Женщины, одиночный разряд, финал – Арина Соболенко.

Прыжки на батуте

13.00 (07.00). Мужчины, квалификация, финал – Иван Литвинович, Владислав Гончаров.

Тяжелая атлетика

19:50 (13:50) 96 кг, группа А – Евгений Тихонцов.

1 августа, воскресенье

Легкая атлетика

09:10 (03:10). Женщины, толкание ядра, финал – Алена Дубицкая.

Легкая атлетика

19:00 (13:00) Мужчины, прыжки в высоту, финал – Максим Недосеков.

Тяжелая атлетика

19:50 (13:50) Женщины, 76 кг, группа А – Дарья Наумова.

2 августа, понедельник

Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 76 кг, финалы – Василиса Марзалюк.

3 августа, вторник

Легкая атлетика

09:00 (03:00) Женщины, метание копья, квалификация – Татьяна Холодович.

Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Мужчины, байдарка-одиночка 1000 м, ½ финала, финал – Олег Юреня.

Женщины, байдарка-двойка 500 м, заезды, ½ финала, финал – Марина Литвинчук, Ольга Худенко.

Дзюдо

17:00 (11: 00) Женщины, свыше 78 кг, утешение, ½ финала, финалы – Марина Слуцкая.

4 августа, среда

Борьба греко-римская

18:15 (12:15) 87 кг, финалы – Кирилл Маскевич

Легкая атлетика

18:30 (12:30). Мужчины, метание молота, финал – Юрий Васильченко, Иван Тихон.

5 августа, четверг

Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, ½ финала, финал – Ольга Худенко.

Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, ½ финала, финал – Елена Ноздрева.

Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 57 кг, финалы – Ирина Курочкина.

6 августа, пятница

Современное пятиборье

14:30 (08:30) Женщины, финал – Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко.

Бокс

14:00 (08:00) 63 кг, ½ финала – Дмитрий Асанов.

Борьба вольная

18:15 (12:15) 74 кг, финалы – Магомедхабиб Кадимагомедов.

Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 53 кг, финалы – Ванесса Колодинская.

Легкая атлетика

19:50 (13:50) Метание копья, финал – Татьяна Холодович.

7 августа, суббота

Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30). Женщины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала, финал – Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок.

8 августа, воскресенье

Бокс

14:00 (08:00) 63 кг, финал – Дмитрий Асанов.

Закрытие Олимпийских игр

20:00 (14:00)

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