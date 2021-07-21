Меню белорусских олимпийцев в Токио: суши, гамбургеры, лосось и рис с креветками есть круглосуточно, а яичница по утрам исчезает мгновенно

Столовая в два этажа. Фото: noc.by

Заселяться в олимпийскую деревню спортсменам можно не ранее чем за пять дней до начала их соревнований и тому, кто приехал еще до открытия Игр, повезло. В деревне еще нет столпотворения на основных объектах, а главное – в столовой.

Белорусский НОК сообщает, что в Токио уже прибыли представители академической гребли, пулевой стрельбы и стрельбы из лука, парусного спорта, тенниса, велоспорта (шоссе) и плавания.

Учитывая, что в круглосуточной столовой около 700 наименований блюд разных кухонь мира, и выбрать можно все, что душе будет угодно (питание на Играх бесплатное), перед атлетами стоит непростой выбор. С одной стороны, есть надо привычные блюда и не переедать, а с другой, хочется многое попробовать.

Обедает сборная стрелков во главе с олимпийским чемпионом Сергеем Мартыновым. Фото: noc.by

Российская гандболистка Владлена Бобровникова в блоге так описала свой поход в столовую: «Сегодня пришли на завтрак в 9 утра — видимо, это breakfast-час-пик: мы минут 10-15 искали яичницу или омлет, но их уже съели, подчистую».

«РИА Новости» сообщают, что путь в столовую пролегает по длинной аллее с национальными флагами. Столовая – в просторном помещении типа ангара.

- Присутствуют японская кухня (от холодной лапши сомэн до жареного во фритюре лосося), европейская кухня, халяльная еда. В меню овощные и фруктовые салаты, курица, креветки, суши, бобовые, классический рис и рис с креветками, паста, пицца. Для любителей фастфуда – гамбургеры. На десерт – выпечка, панна-котта, фрукты. Причем есть как цельные апельсины, яблоки, бананы, так и витаминные наборы-стаканчики. П

Помимо кофе и чая спортсмены могут выбрать напитки из огромного холодильника с газировками и обычной водой.

«Питание разнообразное, - говорит белорусская лучница Карина Деминская. - Взяла всего понемногу, чтобы попробовать, но перед тренировками объедаться не стоит».

Карина Деминская взяла всего по чуть-чуть. Фото: noc.by

Судя по фото на столе у Карины суши, салат, напиток, рис, котлеты, кусочек торта, йогурт… Палочками она есть что-то похожее на лапшу.

Места в столовой разделены прозрачными перегородками – очередной барьер ковиду. Так что можно быть спокойными – голодными белорусские спортсмены не останутся.

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