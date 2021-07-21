Княжна с белорусских земель, домом считала Несвижский замок, прожила 103 года: кто такая Эльжбета Радзивилл и за что белорусы ей благодарны

Во время визита в Беларусь в 2009 году Эльжбета Радзивилл побывала в Ружанах - былом владении своих родственников Сапег. Фото: Глеб ЛОБОДЕНКО

О смерти княжны Эльжбеты Марии Радзивилл-Томашевской сообщил 21 июля в Facebook князь Мацей Радзивилл. «Ушел из жизни необычный человек. Свидетель нескольких эпох. Последний человек, для которого замок Радзивиллов в Несвиже был просто домом. Покойся с миром», - написал он.

Эльжбета Радзивилл была единственным ребенком Альбрехта Радзивилла, предпоследнего владельца Несвижа. Она родилась в Лондоне в 1917 году.

- Родители к тому времени не жили вместе. Моя мама - англичанка Дороти Паркер-Десан. В год моего рождения случилась революция, и отец повез маму рожать в Лондон, чтобы коммунисты нас не замордовали, - рассказывала пани Эльжбета в интервью корреспонденту «Комсомолки» Глебу Лободенко. - Затем мама перевезла меня в Париж, а папа вернулся в Несвиж. Я жила с мамой, а все каникулы проводила у папы в Несвижском замке. Последний раз я была там в 1935 году, в год смерти папы.

Маленькая Эльжбета Радзивилл. Фото: ljplus.ru

Пани Эльжбета никогда не жаловалась на судьбу. У нее было два брака, в первом родился сын Альбрехт Чарторыйский. Второй раз она вышла замуж за дипломата Яна Томашевского, который до войны был послом Польши в Португалии. В этом браке она тоже родила сына. Жила в Швейцарии, Португалии, Англии, много лет во Франции. В конце 80-х переехала поближе – в Польшу, в Варшаву.

Альбрехт Радзивилл души не чаял в единственной дочери. Фото: pinterest.ru

Независимую Беларусь Эльжбета Радзивилл первый раз посетила в 1993 году. Как случился тот визит, описал в своей книге «Белорусские сокровища за рубежом» историк Адам Мальдис. Он познакомился с наследницей магнатского рода в Лондоне.

«Разговор начался с обвинений:

- Вы, большевики, отобрали у нас Несвиж, разграбили имущество, такую великолепную картинную галерею. Теперь придется вам все возвращать нам.

- Помилуйте, княгиня, нынешнее правительство, независимая Беларусь, не может нести ответственность за сделанное другим государством, сталинской властью. Да и кому - «нам»? Насколько я знаю, у Радзивиллов действовало очень разумное право майората: чтобы не дробить имущество, не порождать конфликты, вся собственность по наследию переходила в руки старшего сына или старшего мужчины в роду. Именно это позволило Радзивиллам сконцентрировать несметные богатства. Теперь, знаю, такие права - у Антония Радзивилла, живущего где-то недалеко от Лондона, но и они сегодня чисто номинальные, этикетные. В той же Польше, на которую вы ссылаетесь, магнатские латифундии, скажем, Неборов, остаются в руках государства.

- Где же тогда справедливость?

- А где же тогда логика? Допустим, произойдет чудо и вам лично вернут Несвиж. Что вы с ним сделаете? Реставрируете замок, возродите музей? Это сегодня по плечу только государству.

- А нам тогда что остается?

- А вам остается содействовать, помогать. Именно таких взглядов придерживается Антоний Радзивилл. Кстати, я переписываюсь с ним.

Почувствовав, что жена перебрала в эмоциях и я собираюсь уходить, Ян Томашевский дипломатично напомнил:

- Эльжбетку, а обяд?

Чтобы вернуть позиции, княгиня несколько нервно бросилась в соседнюю комнату и принесла мне свои главные козыри - четыре довоенных несвижских альбома с фотографиями интерьеров замка, музейных экспозиций. На них видно, как висели знаменитые портреты, как выглядел, скажем, зал с охотничьими трофеями. У меня екнуло сердце: это же ценнейшее подспорье для будущих реставраторов. Но как к нему подступиться?

Во время обеда, после тоста Яна Томашевского за конструктивные взаимоотношения, обдумав ситуацию, я спросил у хозяев напрямик:

- Уважаемым сударям хочется увидеть Несвиж?

- Безусловно! Это же наши молодые, золотые годы!

- Международная ассоциация белорусистов, есть такая общественная организация, а также комиссия «Вяртанне» могут пригласить вас в Беларусь с пятидневным отдыхом в несвижском санатории. Пребывание оплатят наши благотворители. Но только с одним условием. Вы берете с собой альбомы и разрешаете нашему государственному архиву сделать копии фотографий. При использовании в печати ссылка на вас обязательна.

Вскоре господа Томашевские прибыли в Минск. Работники архива кинофотофонодокументов в Дзержинске сделали по два экземпляра копий […]

А в санатории главный врач встретил гостей торжественным обедом. Им отвели большую комнату, назначили оздоровительные процедуры. Накануне отлета домой Томашевские побывали в Национальном художественном музее. Княгиня с радостью узнавала портреты из Несвижской галереи. Многие, безымянные, были снова идентифицированы. Исправлялись неточные подписи. Ради одного этого стоило реализовывать проект».

В молодости Эльжбета была очень хороша собой. Фото: архив

Ну а самое главное, пани Эльжбета привезла с собой бесценные для специалистов изображения несвижской резиденции. И когда дело дошло до ее реконструкции, эти фотографии стали бесценным подспорьем для реставраторов.

Второй раз пани Эльжбета побывала в Несвиже в 2009-м, тогда во дворце уже шла реконструкция. Тогда в Беларусь приехала большая делегация - десять представителей рода Радзивиллов. Княжна, которой в ту пору был 91 год, благодаря исключительной памяти давала ценные советы реставраторам, потому что помнила, как дворец выглядел раньше. Когда она увидела на часовой башне дворца купол в виде луковки, то возмутилась: «Ее же никогда здесь не было!» К слову, Республиканский научно-методический совет признала ошибочность возведение башни-«луковицы». Было принято решение установить часовую башню в том же стиле, что и центральную на входе.

В том же 2009-м старейшая представительница рода побывала в Несвиже с приватным визитом еще раз. Вместе с ней тогда приезжали внук Александр и его жена Сильвия. Пани Эльжбета прошла по всем залам, по валам, оценила музейную экспозицию в отреставрированной части резиденции, поделилась своими представлениями о ее восстановлении. Ей понравилось, как восстановили террасу возле каменицы, как раз такой она ее и запомнила с детства.

Кстати, за год до визита представителей рода Радзивиллов в Несвиж журналист Глеб Лободенко, который тогда работал в «Комсомолке», побывал в гостях у пани Эльжбеты в Варшаве. И спросил, хорошо ли она запомнила замок.

- Ну конечно! Ведь это был мой дом! Я и сейчас помню там каждый кирпичик, каждый уголок… Помню, как бегала на кухню, потому что мне был интересен процесс готовки. Кухар-поляк не разрешал мне ничего там делать, а сам готовил фантастически!.. На обед супа не было, было что-то из печи - суфле, например. Мясо, гарнир с овощами… На ужин - суп, рыба, мясо, сладкий десерт. Пили квас из яблок и черного хлеба. А каждый раз после ужина кухар приходил к нам в чистом фартуке, с блокнотом и карандашом, и папа диктовал ему меню на завтра.

В разговоре о богатствах дворца пани Эльжбета тогда заметила, что «все ценности разграбили русские еще в 1812 году. Остались картины, на которых были изображены наши предки. Остались какие-то старинные револьверы на стенах, хорошая мебель, охотничьи трофеи. Но главным богатством был замок, который Радзивиллы сохранили через многие века».

В восстановленном дворце в Несвиже пани Эльжбета не побывала. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Дворец в Несвиже был окончательно восстановлен в 2012 году. Эльжбета Радзивилл не успела увидеть вживую результат работы реставраторов, хотя у нее была мечта отпраздновать тут свое 100-летие.

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