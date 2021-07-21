Могут ли призвать в армию из колледжа и отличается ли зарплата после вуза и колледжа: задай вопрос специалисту об училищах, лицеях и колледжах Беларуси

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В Беларуси вступительная кампания в самом разгаре: у абитуриентов и их родителей возникает множество вопросов. У вас есть возможность получить ответы на вопросы о профессиональном образовании - училищах, лицеях и колледжах.

1. Какой конкурс при поступлении в лицеи и колледжи и как выглядит топ самых востребованных специальностей?

2. Какие возможности получения профобразования у людей с инвалидностью?

3. Могут ли призвать в армию во время обучения в колледже?

4. Есть ли разница в зарплате специалистов после колледжа и ВУЗа?

5. Может ли колледж способствовать трудоустройству выпускника?

На эти и другие актуальные вопросы читателей «Комсомолки» ответит ректор УО «Республиканский институт профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент ГОЛУБОВСКИЙ Валерий Николаевич.

Звоните: +375 29 631-27-50. 22, 23 и 26 июля с 9:00 по 17:00.

Вопросы также можно присылать до 27 июля включительно

по электронной почте: maria.eleshevich@phkp.ru

Прямая линия проходит в рамках проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси». Проект финансируется Европейским союзом