В Беларуси повысят цены на рис, в минском медцентре перестанут делать операции, умерла Эльжбета Радзивилл: что произошло в Беларуси 21 июля 2021 года

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Начнем с грустной новости - 21 июля стало известно о смерти Эльжбета Радзивилл - она последняя, для кого Несвижский замок, в который мы привыкли ездить на экскурсии, был родным домом. О том, что Эльжбета Радзивилл умерла на 104-м году жизни, сегодня сообщил ее родственник Матей Радзивилл. (Рассказываем, кто такая Эльжбета Радзивилл и за что белорусы ей благодарны)

Юрий Воскресенский сообщил, что его команда отправила письма 603-м заключенным, в которых призывает просить о помиловании. (Сколько человек отреагировали на письма Воскресенского и что он будет делать дальше)

Главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько отпустили под обязательство о явке, а его коллеги - главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашай нівы» Андрей Скурко остаются под стражей. (Читать подробнее)

К бытовым темам: в Беларуси повысят цены на рис. Обещают, что повышение не будет больше, чем на 4% в сравнении с февральскими ценами. (Когда заметим подорожание)

Минюст обратился в Верховный суд, чтобы ликвидировать БАЖ. Причиной для ликвидации негосударственной ассоциации журналистов ведомство называет «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях». (Читать подробнее)

Олимпийские игры могут отменить из-за коронавируса. Такой возможности не исключает гендиректор оргкомитета. (Открытие запланировано на 23 июля, однако оно может не состояться)

Медицинский центр «Нордин» не сможет делать операции. Это временная мера и связана она с официальным предписанием от Минздрава. (Читать историю, после которой медцентр получил предписание).

В Беларуси планируют повысить «президентский» возрастной ценз. Конституционная комиссия предлагает разрешить избираться на выборах белорусам, которым исполнилось 40 лет, перед выборами потенциальные кандидаты должны жить в Беларуси не меньше 20 лет и не иметь иностранного гражданства (Предложения по изменению планируют направить Александру Лукашенко 22 июля)

И последним пунктом поделимся не новостью, а материалом про минчанку Юлию Янкевич. Когда Юле было 18 лет, она попала под трамвай и через пять месяцев чудом вышла из комы, когда врачи практически не давали шансов. Юлиной маме Элеоноре предлагали даже вызвать в больницу священника и прощаться с дочерью. Сейчас Юля учится жить заново. (Читать историю стойкости и борьбы за жизнь Юлии Янкевич)