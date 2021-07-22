Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 июля 2021 года: рекорд смертности, ВОЗ о вирусе страшнее «дельты», и врачи пояснили насчет вакцин для новых штаммов

В мире и Беларуси продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коронавирус в мире и Беларуси за сутки

На 22.00 вечера среды, 21 июля, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 192,5 миллиона человек. Такие данные опубликовал информационный ресурс worldometers.info.

К счастью, с начала пандемии подавляющее число инфицированных людей смогли побороть вирус - выздоровели 175,144 миллиона пациентов. К сожалению, также по данным официальной статистики ведомств здравоохранения, скончались с начала пандемии коронавируса свыше 4,137 миллиона человек.

В пятерке стран с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом по-прежнему остаются (по убыванию - Прим.): США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Возрастает количество заразившихся COVID-19 и в Беларуси. На 21 июля Минздрав республики сообщил о 975 новых инфицированных, 1030 выписанных и еще 11 умерших за сутки.

Таким образом, с начала пандемии в стране коронавирус был диагностирован у 436 тысяч 595 человек, из них выздоровели 430 тысяч 287 пациентов, скончались 3355 больных с выявленным COVID-19.

Еще в этот день в Минздраве сообщили новую статистику по вакцинации.

Стало известно, что свыше 1,28 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса. А более 807 тысяч человек из этого числа прошли полный курс вакцинации.

Глава ВОЗ сказал, что сделать, чтобы победить коронавирус к середине 2022-го года. Фото: pixabay.com.

ВОЗ предупредила о страшном вирусе и сообщила, что остановит пандемию и когда

На фоне непрекращающихся случаев коронавируса глава ВОЗ предупредил мир о вероятности появления более опасного штамма COVID-19.

Тедрос Гебрейесус пояснил что, чем больше вариантов инфекции, тем выше шанс, что один из видов вируса сможет быть устойчивым к вакцинам.

- Есть риск появления более опасного, чем «дельта» штамма коронавируса, - сказал глава ВОЗ.

Также гендиректор ВОЗ заявил, что у мира есть все инструменты, чтобы победить пандемию «ковида». А не произошло до сих пор это только по одной причине - из-за того, что отсутствуют «реальные политические обязательства».

- Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней, - призвал он.

Гебрейесус сказал, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине 2022-го года не только остановит пандемию коронавируса, но сможет и перезапустить мировую экономику.

Что делать и не делать, после прививки, объяснил инфекционист. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Делать новую вакцину под новый штамм нелогично»

В моменте массовой вакцинации у людей возникает вопрос о том, нужны ли другие новые вакцины от новых же штаммов «ковида». На этот вопрос ответила белорусская врач.

По словам врача-терапевта 19-ой центральной районной поликлиники Первомайского района Минска Натальи Сак, препараты, которыми вакцинируют в Беларуси, действуют на каждый из четырех выявленных на сегодня штаммов COVID-19.

Терапевт заметила, что нет такой тенденции, чтобы против каждого нового штамма разрабатывать новую вакцину.

- Это и нелогично, - считает белорусский доктор. - Коронавирус отличается от остальных РНК-вирусов тем, что он медленно и частично изменяющийся. Основная часть антигенов остается узнаваемой организмом. Антитела, образующиеся после вакцинации, легко определяют данный вирус и успешно с ним борются.

Что делать и не делать после прививки?

Для тех, кто, не сомневаясь, привился от коронавируса медики собрали советы о том, чего нельзя делать после вакцинации.

Чтобы избежать непредсказуемых последствий, после первой дозы вакцины, нужно соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть COVID-19.

- В противном случае последствия будут непредсказуемы, - пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Также в первые дни после прививки нельзя подвергать себя чрезмерным нагрузкам, строго соблюдать все противоэпидемические меры.

- Спустя 3 недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен, - объяснил медик.

Если же заражения коронавирусом в промежутке между введением доз избежать не удалось, то необходимо обратиться к врачу.

Есть и случаи, когда после вакцинации не выработались антитела, таким людям следует готовиться к ревакцинации.

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