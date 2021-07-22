Олимпийская чемпионка по гимнастике из Беларуси Светлана Богинская поразила фигурой в 48 лет

Фото: instagram.com/svetlanaboguinskaia

Жизнерадостная, веселая и обаятельная Светлана с возрастом не теряет шарма, который соответствует ее прозвищу Богиня. Подтверждение тому фотосессия из Флориды, где Богинская недавно отдыхала.

Минчанка - трехкратная олимпийская чемпионка (1988 и 1992 гг.). На своей третьей Олимпиаде 1996 года уже в составе сборной Беларуси она заняла 5-е место.

Фото: instagram.com/svetlanaboguinskaia

С 1994 года живет в США. Замужем, воспитывает двоих детей.

Мы несколько раз беседовали со Светланой, в том числе когда она приезжала в Минск. Например, она вспоминала, как муж сделал ей предложение на Эйфелевой башне.

Фото: instagram.com/svetlanaboguinskaia

Еще она вспоминала, что ее тренер говорила: надо есть все, но если у тебя кастрюля макарон – съешь одну порцию.

В США у Богинской свой бизнес - компания «Олимпийские сборы» (Olympia Gymnastics Camp), которая организует летние спортивные лагеря.

Фото: instagram.com/svetlanaboguinskaia

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