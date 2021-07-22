Арина Соболенко и Максим Мирный встретились на олимпийском корте в Токио

Тренировка Соболенко на кортах Токио. Фото: НОК Беларуси

За два дня до старта олимпийского теннисного турнира прошла жеребьевка, где белорусы узнали своих соперников в первом раунде. А вместе с компанией Parimatch любой болельщик и просто любитель спорта может стать экспертом и непосредственным участником грандиозного спортивного события. По этому случаю компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит.

Главное внимание приковано к третьей ракетке мира Арине Соболенко. Днем, 22 июля, минчанка вышла на тренировку вместе с тренером Антоном Дубровым. Несмотря на жару, Арина активно работала, тренировала прием подачи и успевала перекидываться шутками со своим тренером.

Максим Мирный. Фото: НОК Беларуси

На тренировку Соболенко пришел олимпийский чемпион 2012 года в смешанном разряде Максим Мирный. Немного пообщавшись, Максим поучаствовал в сборе мячей. Вот вернулся бы Макс на корт и неплохой бы микст с Соболенко получился.

Но сейчас у Максима другие заботы - он сотрудничает с тренером Майклом Чангом в команде опытного японского теннисиста Кея Нишикори. Также экс-первая ракетка парного разряда вошел в список кандидатов в комиссию атлетов МОК, где главной задачей является связь между спортсменами и руководством МОК.

После окончания тренировки Арина Соболенко в беседе с фотокорреспондентом noc.by похвалила организаторов за красоту арены, отметила хорошую адаптацию в Токио, а также призвала всех болеть за белорусских спортсменов.

Первая ракетка Беларуси встретится в первом круге одиночного разряда с представительницей Польши Магдой Линетт, которая занимает 45-место в мировом рейтинге WTA.

Илья Ивашко. Фото: НОК Беларуси

Японские корты протестировал и другой белорусский участник Олимпиады Илья Ивашко. Белорус продемонстрировал отменную физическую подготовку в спарринге с французом Гаэлем Монфисом. Именно с ним Илья сыграет на старте первого круга олимпийского турнира.

Егору Герасимову достался другой француз - опытный Жиль Симон.

Также состоялась жеребьевка и парного разряда, где Герасимов и Ивашко сыграют против Маркуса Даниэля и Майкла Винуса из Новой Зелендии.

Главные матчи пройдут на хардовых кортах центра «Ариакэ Парк» с 24 июля по 1 августа.