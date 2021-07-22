Елена Ваенга купила сережки за 20 рублей, Лариса Долина - одежду местного дизайнера, а Сергей Пенкин погулял в кафе: на что тратили деньги звезды «Славянского базара»

Сувениры с картинами Шагала пользуются спросом у всех гостей фестиваля. Некоторые даже заказывают копии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Был в казино, чуть-чуть выиграл, был в ресторане «Пушкин» - сообщил нам Сергей Пенкин.

В знаменитом лаундж-кафе (из-за антуража его и правда легко назвать рестораном) его посещение запомнилось.

В "Пушкине" Сергей Пенкин побывал уже в первый день своего пребывания в Витебске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какой коктейль у вас Пенкин заказывал? – мимоходом спрашиваю у официантки, выбирая напитки в меню.

- Ой, он все тут заказывал – и коктейли, и вино, и воду, - уклончиво отвечает девушка.

- Хорошо посидел?

- Да всего хватило. Телефон свой терял несколько раз. Искал, находил, снова терял.

"Пушкин таймс" внутри. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пенкин счастливчик. Даже если бы он не нашел свой телефон в тот же вечер, его скорее всего вернули бы хозяину. Дорогущее с бриллиантами кольцо, которое он демонстрировал журналистам, когда-то тоже было утеряно и вернулось к Пенкину из-за границы.

Лариса Долина в своем Инстаграме похвасталась обновками, сделав рекламу студии витебского дизайнера одежды Татьяны Сычевой. Когда следом за Долиной мы с коллегой заглянули в этот бутик, оказалось, что многие российские и белорусские знаменитости давно его облюбовали. Листая альбом-книгу отзывов, увидели много знакомых лиц: Надежда Бабкина, Ани Лорак, Елена Ваенга, Инна Афанасьева и многие другие.

Лариса Долина похвасталась удачным приобретением в своем инстаграме. Фото: скриншот из инстаграма певицы.

Костюм, которым в инстаграме похвасталась Долина, был единственным. А вот оригинальное платье, которое она тоже приобрела, нашлось еще в одном экземпляре. Я его примерила и чуть было не купила. Цена – около 300 рублей – для белорусского журналиста не запредельная, а уж для артистки уровня Долиной тем более. Не удивительно, что в этот раз она накупила себе здесь много вещей. Общую сумму хозяйка тактично не называла, но по моим подсчетам, все обновки обошлись Долиной меньше чем в 1000 долларов.

Салон Татьяны Сычевой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это человек, который совершенно разбирается в трендах, в моде. С Долиной легко говорить об этом - она принимает все, - рассказала хозяйка студии. – Костюм, который вы на ней видели, создавался в сценической капсуле для известной белорусской певицы. Она его примерила и отказалась. А Лариса Долина пришла, увидела и сразу сказала: «Я его беру». Правда, пришлось для нее чуть-чуть ушить – Лариса сейчас похудела до 42 размера. Настолько изящная, просто бесподобна.

Платье, котрое купила Долина, по карману и обычной белорусской журналистке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна рассказала, что Лариса пришла как обычный покупатель – за все заплатила сама, не требуя ни скидок, ни бартера за рекламу. А брюки, купленные здесь же, даже не стала снимать после примерки – так и пошла в них на улицу.

Надежда Бабкина одна из первых звездных покупательниц оставила свой отзыв о витебском бутике. Фото: Раиса ЮДИНА

Хотела примерить местные наряды и Ирина Апексимова. Но ей не повезло - актриса пришла утром в магазин, когда он был закрыт. Хозяйка студии как раз в это время поехала искать фурнитуру для срочного заказа - за сутки до отъезда Лариса Долина заказала у нее еще один костюм.

На Аллее мастеров в Витебске, где глаза разбегаются от разных изделий ручной работы и не только, многие запомнили Елену Ваенгу.

- Кто к нам заходил? Какая-то артистка забежала, спряталась среди платьев – наверное, не хотела, чтобы ее кто-то увидел, - рассказала продавец льняной одежды. – Если честно, я даже не знаю, кто это. Лицо вроде знакомое, но я не интересуюсь шоу-бизнесом, поэтому не признала. Напарница говорит, что Елена Ваенга заходила. Смотрела платья, но ничего не купила.

И что за звезда пряталась среди этих платьев? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Видели певицу и в магазине, где продаются сувениры и картины. Туда она заходила несколько раз, внимательно изучала ассортимент. А композитор Ким Брейтбург практически всегда выходит из этого магазинчика с покупкой – приобретает картины местных авторов. Одно из его последних приобретений - работа витебского художника Олега Захаревича. Обошлась она ему около трех тысяч белорусских рублей. Многие гости «Славянского базара» покупают здесь сувениры с картинами Марка Шагала.

Картины белорусских художников пользуются спросом у гостей фестиваля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он у нас хорошо представлен – и на магнитах, и на открытках, и на планшетах, - вводит нас в курс дела витебская художница Лилия Коваленко. - Иногда даже копии заказывают. Чаще всего, конечно же «Над городом».

Картины витебского художника Олега Захаревича (одна из них в центре) в салоне стоят около трех тысяч рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот у мастерицы, у которой я присматривала для себя брошь из полимера, Елена Ваенга не просто рассматривала ассортимент.

- Она у меня ложечки чайные купила и сережки-васильки маме – ее мама очень любит васильки, - рассказывает мастер. – Я и не узнала ее сразу! Потом эмоций много было.

Елена Ваенга сначала обратила внимание на чайные ложечки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такие сережки-васильки Елена Ваенга купила для своей мамы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В инстаграме певица разместила фотографию мамы, которая подтверждает ее большую любовь к василькам – эти цветы у нее и в руках, и на принте на брючном костюме, и даже туфли украшены васильками.

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