В Грузии завершились съемки телесериала «Сваты», который начинали снимать под Минском: узнали, что известно об актерах и сюжете седьмого сезона

Зрители очень ждут новых серий "Сватов". Фото: соцсети

В 2008 году в Киеве был снят двухсерийный телевизионный фильм «Сваты». Продолжения проекта не планировалось, однако рейтинги были феноменальными: истории семей Будько-Ковалевых с их добрым юмором, душевностью и яркостью типажей зрителю пришлись по душе. Потом было еще шесть сезонов сериала, отдельно (в 2010 году) сняли «Новогодние сваты» - рейтинги по-прежнему зашкаливали. В 2016 году был выпущен 20-серийный мультфильм «Сватики», а по мотивам телесериала была даже издана книга «Сваты». В общем, всенародная любовь ко всему, что связано с героями сериала, была и остается, кажется, безграничной. По телевидению сериал периодически повторяют, но новых серий зритель очень и очень ждет - уже много лет.

"Сваты -7" снимали под Минском в 2017 году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние вышедшие на экраны «Сваты 6» снимались в 2012-2013 годах, а дальше случилась большая пауза: съемки 7-го сезона стартовали в Минске (и под белорусской столицей), было это летом 2017 года.

Грузовики с аппаратурой, авто-гримерки, легковые автомобили и бусы заняли всю проселочную дорогу у Дуличей в Минском районе. На ушах тогда стояла вся деревня: местные тихо переговаривались между собой - «здесь снимают «Сваты-7!». Вот тут про это.

На съемках в 2017 году поклонники видели семью Будько - актеров Татьяну Кравченко и Федора Добронравова Фото: Павел МАРТИНЧИК

В общем, сериал к радости заждавшихся продолжения поклонников снимался, однако уже осенью 2017 года стало известно, что съемки приостановлены. Отснятый материал «положили на полку», ничего не снималось - вплоть до зимы 2020 года. 28 января съемки возобновились - вновь в Беларуси. Тогда было известно, что съемочная группа работала не только в Дуличах, часть съемок проходила в роскошном доме где-то под Дзержинском и в Заславле.

Больше всего снимали в доме семьи Виктора и Светланы Празецких - по сценарию он принадлежит Ивану Будько и Валюхе.

28 января 2020 в доме семьи Виктора и Светланы Празецких - по сценарию он принадлежит Ивану Будько и Валюхе Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме. Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок, - рассказывала тогда в интервью «Комсомолке» Светлана Празецкая.

Татьяна Кравченко и Федор Добронравов на улицах Тбилиси. Фото: соцсети

В итоге зимой 2020 года были отсняты зимние сцены, а оставшийся «летний» материал планировали доснять с наступлением теплого времени года. Но - не случилось: в июне 2020 года актер Федор Добронравов сообщил о том, что съемки из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Съемки новых эпизодов "Сватов" в Грузии длились около трех недель. Фото: соцсети

И вот этим летом съемочная группа отправилась в Грузию, съемки проходили в Тбилиси. В социальных сетях появлялись фотографии и видео - кадрами делились как сами занятые в сериале актеры, так и члены съемочной группы, ну и, конечно, фанаты «Сватов», которым посчастливилось увидеть любимых актеров своими глазами.

Инна Королева часто размещала на своей странице в инстаграм фото и видео со съемок. Фото: соцсети

О сюжетных линиях «Сватов-7» известно очень немногое. В одном из интервью Татьяна Кравченко рассказала, что в сериале будет, кроме прочего, рассказана история молодых Валюхи и Ивана Будько. Роль молодого Ивана играет сын Федора Добронравова Виктор, роль юной Валентины исполняет актриса Дарья Рыбак.

Уже скоро зрители увидят продолжение сериала. Фото: соцсетии

Доподлинно неизвестно, появится ли в «Сватах-7» актриса Людмила Артемьева – всегда стильная Ольга Николаевна, однако на съемках, которые были в Тбилиси, ее не видели.

"Легенда" - так подписала этот снимок Инна Королева. Фото: соцсети

Известно, что одну из ролей в «Сватах-7» сыграет советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Совместное фото с легендарным Бубой на своей странице в инстаграм разместила актриса Инна Королева - Маша, дочка Ивана и Валентины Будько.

Вообще на странице Инны и в ее сториз можно было увидеть многих героев «Сватов». На одном из селфи – Инна запечатлена вместе с Федором Добронравовым, Александром Феклистовым и режиссером сериала Андреем Яковлевым.

Инна Ковалева, Александр Феклистов и режисер сериала -Андрей Яковлев. Фото: соцсети

«Вот мы и встретились» - так подписала этот снимок актриса. В комментариях поклонники начали спрашивать - «как вам Грузия?».

- Я благодарна проекту «Сваты» за возможность побывать в Грузии. Грузия меня покорила с первого вздоха! Удивительная, гостеприимная, щедрая, внимательная и красивая Грузия! Благодарю! - написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - Авт.).

Одну из ролей в новых эпизодах сериала сыграет Вахтанг Кикабидзе. Фото: соцсести

Среди тех, кто активно делился в соцсетях фото и видео со съемок - актриса Анна Кошмал, которая играет роль Жени.

Актриса Анна Кошмал была покорена гостеприимством Грузии. Фото: соцсети

Фотография, на которой Женя сидит на руках и обнимает свою экранную бабушку Валю - актрису Татьяну Кравченко вызвала восторг у поклонников сериала - лайк под фото поставили почти двести тысяч поклонников семейной саги. Сама Анна подписала фото просто и лаконично: «Люблю, не могу…»

"Люблю, не могу" - так Анна Кошмал подписала это фото. Источник: соцсети

Часто Анна появлялась на фото в инстаграм другой актрисы - Марины Сердюшнюк, которая играет роль Кати Берковича - дочери Сан Саныча (Александр Феклистов)

В руках гримеров: Анна Кошмал готовится к выходу в кадр в роли Жени. Фото: соцсети

Есть информация о том, что знаменитый Митяй - актер Николай Добрынин - также появится в седьмом сезоне «Сватов», как и его экранная жена Лариса (актриса Олеся Железняк). На съемках в Грузии он задействован по всей видимости не был, и, судя по социальным сетям, отдыхает в Сочи.

На съемках в Тбилиси Николая Добрынина не видели. Но в сериале его Митяй должен появитьсяю. Фото: соцсети

Кстати, на инстаграмных фото со съемок «Комсомолка» заметила известного минского актера Джемала Тетруашвили с его красавицей-супругой актрисой Ольгой Медынич. Играют ли они какие-то роли в новом сезоне – пока неизвестно. Но в своих соцсетях Джемал уже поблагодарил режиссера сериала Андрея Яковлева: "Дорогой мой человек!!!! Спасибо , что ты есть!! Спасибо за «Родственничков»!! Спасибо за Тбилиси и «Сватов», спасибо за то, что делаешь ты и великолепная твоя команда! Люблю, благодарен всем! Как пионЭр... ВСЕГДА ГОТОВ с тобой в любое путешествие".

С Вахтангом Кикабидзе - Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич. Фото: соцсети

Съемки в Грузии заняли несколько недель. И вот в двадцатых числах июля весь запланированный материал был отснят. В соцсети появилось очень доброе и трогательное видео.

Актриса Марина Сердешнюк и ее экранный папа - Сан Саныч Беркович (актер Александр Феклистов). Фото: соцсети

- Ну что, ребята. Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи «Сваты» - окончены. Я вас поздравляю, - сказал режиссер Андрей Яковлев и высоко подняв руки над головой, стал аплодировать.

Экранная мама и дочь - актрисы Инна Королева и Татьяна Кравченко. Фото: соцсети Актрисы были рады долгожданной встрече и в кадре, и вне его. Фото: соцсети

Экранная мама и дочь - актрисы Инна Королева и Татьяна Кравченко. Фото: соцсети

Актрисы были рады долгожданной встрече и в кадре, и вне его. Фото: соцсети

Яковлева поддержали аплодисментами и восторженными криками все, кто находился на съемочной площадке. Режиссер подошел к Анне Кошмал и Татьяне Кравченко и обнял их по очереди. Актрисы, сыгравшие бабушку и внучку, не смогли сдержать эмоций и расплакались. Затем Андрей Яковлев также заключил в объятия Федора Добронравова - всегда веселый Иван Будько тоже не смог сдержать нахлынувших на него эмоций.

Когда режисер объявил об окончании съемок, плакали все, кто был на площадке. Фото: стоп-кадр видео. Источник: соцсети

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