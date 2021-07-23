Жара возвращается - сигнал красный. Светлана Лобода выпустила долгожданный хит!

Всего за несколько дней видео набрало почти 3 млн просмотров и сейчас занимает первые строчки трендов YouTube.

Смотреть видеосюжет LOBODA - Allo (Mood Video) 2021

Сама Светлана говорит о своей песне так: «Бывает момент, когда, то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу… и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом. Это маленькая паранойя, которая возвращает тебя к жизни …»

А послушать вживую эту и не только песню, увидеть незабываемое шоу и зажечь с ЛОБОДОЙ можно уже совсем скоро: 6 ноября, Минск-арена. Ждем вас!