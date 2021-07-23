В Беларуси садоводческие товарищества могут стать деревнями, а садовые домики - жилыми, где разрешат постоянную регистрацию: вот когда это произойдет

В Беларуси около пяти тысяч садоводческих товариществ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вопрос о возможности придания некоторым садоводческим товариществам статуса населенного пункта обсуждается в Беларуси с 2017 года и, кажется, сейчас процесс перешел к своей завершающей стадии. В Палате представителей Национального собрания прошло заседание круглого стола, посвященного совершенствованию законодательства в этом направлении.

СПРАВКА «КП»

В Беларуси около пяти тысяч садоводческих товариществ, около 70% которых расположены вокруг столицы и областных центров. При этом в стране немало садоводческих товариществ, где построены современные коттеджи со всеми удобствами, в которых люди живут круглый год. Такие дачники хотели бы получить здесь постоянную регистрацию, что позволило бы им оплачивать коммунальные услуги по субсидируемым ценам (например, газ, используемый для отопления и бытовых нужд). Однако нормы действующего законодательства – в частности, положения указа от 07.09.2007 № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» – в садовых домиках разрешают лишь временную регистрацию.

В стране немало садоводческих товариществ, где построены современные коттеджи со всеми удобствами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Проект указа «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» прошел уже общественное обсуждение, и в том формате, в котором он был представлен и рассмотрен на круглом столе, вызвал большой резонанс. Многие назвали положения указа революционными, - отметил в беседе с «Комсомолкой» председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.

- Какие аспекты, содержащиеся в проекте Указа, вы могли бы выделить в качестве принципиальных?

- Первое, что можно отметить – это перевод садовых домиков из статуса «садового» в статус «жилой». Второе – возможность дальнейшей трансформации садовых товариществ в населенные пункты или присоединение их к ближайшим пунктам, главным образом, к деревням (по решению садового товарищества). Как планируется, переходный период в этом случае не должен будет превышать 10 лет. И третье – это введение норм, позволяющих лицам, вышедшим из состава членов товарищества, а также наследникам и лицам отказавшимся от вступления в садовое товарищество продолжать заниматься садоводством но без участия в товариществе. Такие люди смогут заключить только договор о порядке пользования общими объектами.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о механизме перевода садовых домиков в другой статус.

- В проекте указа планируется следующий механизм: те садовые домики, которые отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, могут быть переведены в категорию «жилые дома» с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения участков – «для обслуживания жилого дома». В этих домах можно будет получить постоянную регистрацию по месту жительства. Если в каком-то конкретном садоводческом товариществе таких участков наберется более половины, то оно сможет претендовать на включение в границу населенного пункта или на создание на своей базе нового поселения.

Работа круглого стола продолжалась без малого три часа. На мероприятие были приглашены председатели садовых товариществ со всех регионов Беларуси, представители облисполкомов и других государственных органов. Все мнения услышаны.

Отмечу, что первоначально проект указа не предусматривал три названных выше основных вопроса. Возникли они после того, как в 2017 году я задал соответствующий вопрос президенту, когда он озвучил послание белорусскому народу и Национальному собранию. Тогда я спросил: у нас действительно есть дачные товарищества, где садовые домики совсем уже не садовые, а добротные жилые дома. Почему бы им не придать тот статус, который они должны иметь и закрепить это в законодательстве? Во-первых, люди, которые были бы там постоянно зарегистрированы, получили бы возможность оплачивать коммунальные услуги по субсидируемым ценам - тарифы на газ, электроэнергию будут ниже. Второй момент - тоже из жизни. Ко мне приходила на прием избирательница по моему округу и рассказала, что она проживает в дачном поселке, в хорошем коттедже, а в Бресте у нее есть квартира, там зарегистрирована она и ее дети, которые стоят на очереди на получение жилья. Так вот, если бы у нее была возможность зарегистрироваться в своем коттедже и получить там постоянную регистрацию, то автоматически ее дети будут сняты с очереди на жилье. Это будет польза как для граждан, так и для государства - мы сможем уменьшить количество очередников, которые нуждаются в жилье.

- Какие еще плюсы могут возникнуть, если проект указа будет принят и подписан?

- Можно говорить о том, что будут созданы условия для инвестиционного и строительного бума. Привлекательность тех садовых товариществ, где разрешат иметь постоянную регистрацию, вырастет. Люди станут строить жилье, облагораживать участки, и, по цепочке подтянуться все остальные вопросы, станет развиваться инфраструктура.

Сейчас мы продолжаем получать предложения с мест, от членов и председателей садовых товариществ. Все аккумулируется, обобщается и рассматривается на предмет целесообразности в Постоянной комиссии по экономической политике, которая эти предложения направит в Министерство экономики, разрабатывающего проект указа. Там все поступившие инициативы тоже будут изучены. В 20-х числах августа члены Постоянной комиссии по экономической политике вновь проведут встречу со специалистами Минэкономики, и, возможно, к сентябрю, проект указа будет направлен в Совет Министров, а далее – на подпись главе государства.

- Как вы думаете, когда этот документ может быть подписан?

- Предполагаем, что до конца текущего года. Хочу сказать, что если три основные названные новации будут приняты, то это не значит, что будут исчерпаны все вопросы садоводческих товариществ. Отнюдь нет. В ходе приема граждан ко мне обращаются люди с бытовыми и простыми, жизненными моментами, касающимися дачных товариществ. Эта работа будет постоянной. Но данный указ, полагаю, даст дополнительный толчок для внесения изменений в другие существующие нормативные правовые акты. И не только тех, которые касаются только садовых товариществ. Нужно будет изменить некоторые строительные нормы и правила, санитарные нормы. Вот наглядный пример. Сегодня в Министерстве архитектуры говорят: как можно сделать садовые товарищества населенными пунктами, когда ширина дороги должна быть не менее 3,5 метров. В садовых товариществах это требование часто не соблюдается. Но есть немало деревень, да я и сам в такой живу, где ширина проезжей части меньше трех метров, где две машины не могут разъехаться. Но почему-то в деревне можно, а в товариществе – нет. Значит, нужно изменить законодательную базу под сложившиеся фактические обстоятельства. И самое главное, проект указа не подразумевает, что все или большинство садовых товариществ станут населенными пунктами. Этим документом дается такое право и члены товарищества сами смогут выбрать ту форму, которую посчитают для себя оптимальной.

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