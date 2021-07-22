Ценник на кассе выше, чем в торговом зале, а в интернет-магазине после заказа называют другую сумму: специалист объясняет, как платить

Цена, зафиксированная на ценнике товара, и есть та единственная. И никаких "мы тут забыли поменять"! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывает, что в супермаркете вы берете товар по одному ценнику, а на кассе узнаете, что стоит он дороже, а ценник не успели поменять. Какую цену в этом случае по закону должен заплатить потребитель за этот товар? Разобраться с этим вопросом помогла начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Инна Гаврильчик.

- В части законодательства о защите прав потребителей продавец обязан на ценнике довести до сведения потребителя достоверную информацию о цене товара, - подчеркнула специалист. - А по законодательству о торговле, продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. Если сложилась такая конфликтная ситуация на кассе, то мой совет потребителю – вернитесь в торговый зал, сфотографируйте ценник, опять подойдите к кассе. Вам обязаны продать товар по цене, указанной на ценнике. Слова, что «продавец не успел», «так получилось случайно» или «это по забывчивости» – это не аргументы и не основания продажи товара по более высокой цене. Кстати, законодательство предусматривает продажу товара по более низкой цене, а по более высокой – нет. Если вам все же не удалось купить товар по цене, указанной на ценнике, то рекомендую потребителю тут же требовать Книгу замечаний и предложений (ее обязаны выдать по первому требованию) и написать в книге свою претензию.

- Инна Анатольевна, такие случаи, когда цена товара вдруг ползет вверх, бывают и в интернет-магазинах…

- В интернет-магазине, если потребитель уже сделал заказ, цена товара также меняться не может! Заказ сделан - то есть договор купли-продажи заключен. Если продавец интернет-магазина упорствует в более высокой цене, рекомендую потребителю обращаться в местный исполком или райисполком к специалистам, которые занимаются правами потребителей. С их помощью можно готовить исковое заявление в суд для восстановления своих прав. А продавцам рекомендую либо оперативно отслеживать информацию о цене товара, либо продавать по цене, которая в момент заказа товара была обозначена на сайте.

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