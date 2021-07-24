Реально ли вернуть продавцу акционный товар - качественный или с дефектом: эксперт говорит, что есть нюанс

Акционный товар - не приговор для его владельца: вернуть или обменять его вполне реально, хотя продавцы об этом часто умалчивают Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы часто предупреждают потребителей, что товар, приобретенный по акции, вернуть или обменять нельзя, даже если он некачественный. Верно ли это утверждение?

По словам начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Инны Гаврильчик, не зависимо от того, на акции был продан товар или нет, все требования законодательства – и о торговле и о защите прав потребителей – на него распространяются.

- Даже если качественный товар был куплен на акции, но человек по какой-то причине не захотел оставить его у себя, то он может вернуть такой товар продавцу в 14-дневный срок и получить за него деньги, - подчеркнула специалист.

- Но на акции иногда бывают товары с небольшим дефектом…

- Этот дефект должен быть заявлен продавцом. Ну, например, продавец говорит, что туфли на акции, потому что у них треснула пряжка, и поэтому продаются они за меньшую сумму. Этот недостаток должен быть обозначен и в документах, которые выдаются потребителю при покупке - в чеке или в ином документе к этому товару. По этому недостатку, если потребитель согласился и купил, он не вправе вернуть товар. Но если в этом же товаре проявился другой недостаток, например, через пару дней носки отклеилась подошва, то он имеет право отнести эти туфли продавцу.

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