Лукашенко отдал часть полномочий, МИД отреагировал на визит Тихановской в США, белорусского спортсмена экстрадировали из России: что произошло в Беларуси 22 июля 2021 года

Рассказываем, что произошло в Беларуси 22 июля 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минюст высказался о белорусских адвокатах, которых лишили лицензий. Речь шла о тех, кто остался без лицензий недавно, - адвокатах Гашинском, Желтоноге, Звягинцеве и Мочалове. прекращено. (Что об этом думает Министерство юстиций)

Лукашенко подписал указ о налогообложении. Согласно документу, ставка НДС на некоторые продукты снизится в два раза. (О каких продуктах идет речь)

Новости о высказываниях Лукашенко: президент Беларуси потребовал от правительства порядка в деятельности ИП и самозанятых и передал часть своих полномочий. (Рассказываем, что за полномочия)

Белорусского кикбоксера Алексея Кудина, которого обвиняют в драке с милиционерами, экстрадировали из России. (Он уехал из Беларуси, когда на него завели уголовное дело)

Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» банкротом (Рассказываем об активах «Трайпла» и задолженности по кредитам)

Ветеранам ВОВ и некоторым белорусам, пострадавшим от последствий войны, пообещали материальную помощь. (Сумму определит правительство)

МИД Беларуси назвал визит Светланы Тихановской в США двухнедельной туристической поездкой, которая была оплачена американскими налогоплательщиками. (Пресс-секретарь ведомства сказал, что официальные представители Беларуси - в постоянном контакте с посольством США в Беларуси и с Госдепартаментом).

В Грузии завершились съемки телесериала «Сваты», который начинали снимать под Минском. (Узнали, что известно об актерах и сюжете седьмого сезона)