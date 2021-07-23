Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 июля 2021 года: снова 11 умерших, ученые нашли лекарство от ковида среди уже существующих и новые вирусы в тибетских ледниках

Коронавирус не сдается - посмотрите на статистику пандемии в мире и в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коронавирус в мире и в Беларуси за сутки

Портал worldometers.info обновил статистику пандемии в 19.16 в четверг, 22 июля. Согласно этим данным, всего в мире уже зарегистрировано 193 167 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 175 553 481 человек выздоровели, а 4 147 328 – умерли.

Цифры по Беларуси не радуют – количество новых случаев инфицирования продолжает расти. За сутки в стране 1069 новых положительных тестов на ковид, из больниц выписали 1202 пациентов. Так же, как и в предыдущие сутки, по данным Минздрава, зарегистрировано 11 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Беларуси зафиксировали 437 664 случая заражения ковидом, 431 489 человек выздоровели, а 3 365 скончались.

Переболевшие COVID-19 могут преждевременно постареть

О неожиданных последствиях коронавирусной инфекции рассказал невролог Эркин Шамсиев. Специалист утверждает, что ковид может запустить в организме человека процесс преждевременного старения.

– К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни (зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи), так и с естественным влиянием вируса на организм, – объяснил врач.

Чтобы преждевременно не состариться после перенесенного ковида, нужно делать, в общем-то, все то же, что рекомендуют специалисты по ЗОЖ – заниматься спортом, правильно питаться, поменьше нервничать и улучшать качество жизни всеми доступными и, главное, здоровыми способами.

Лекарства от ковида уже существуют!

Израильские ученые поискали лекарства от ковида среди уже существующих препаратов и, представьте себе, нашли! Оказалось, что как минимум 18 лекарств, которые используются, в частности, для лечения онкологических заболеваний и атеросклероза, могут серьезно побороться с коронавирусом, а три из них в лабораторных условиях на сто процентов его подавили.

Это лекарства дарапладиб (его используют при лечении атеросклероза), флуматиниб (лекарство входит в протокол лечения миелоидной лейкемии) и одно из распространенных лекарств от ВИЧ.

Бежать в аптеку за этими чудодейственными препаратами не стоит – вряд ли вам их продадут без рецепта, да и выводы, полученные в ходе лабораторных экспериментов, должны быть подтверждены рядом других исследований.

Коты оказались в группе риска - они могут заболеть ковидом! Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

И для питомцев понадобятся маски?

Ученые выясняли, какие животные подвержены риску заразиться COVID-19. Оказалось, из двенадцати видов к нему восприимчивы только два – это обезьяны и кошачьи. Так что, если ваш домашний питомец – котик, пантера или шимпанзе, возможно, стоит позаботится о средствах индивидуальной защиты для него. Хотя те же ученые уверяют, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая, когда человек заразил бы животное коронавирусом.

Ученые нашли новые старые вирусы – они вмерзли в лед в Тибете, но выжили

Сюрприз из Тибета привезла группа ученых. В образцах льда нашли вирусы. Установлено, что вирусы вмерзли в лед 15 000 лет назад. Исследователи смогли идентифицировать только четыре вида из более чем 30 найденных вирусов. Вишенка на этом торте то, что половина из новых старых вирусов за эти 15 000 лет так и не умерли. Лед помог им сохраниться и выжить. Ученые предполагают, что это поможет им разобраться в эволюции вирусов.

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