«Чистильщики вентшахт» за 170 рублей переключились с Минска на регионы: специалисты объясняют особенности услуги и как отказаться от договора

За такую услугу предприниматели хотят получить до 170 рублей с одной квартиры. Фото: pixabay.com

Большое количество жалоб на предпринимателей, которые за серьезные деньги предлагали минчанам чистить вентиляционные шахты жилых домов, минувшей зимой и весной принимали специалисты, которые занимаются защитой прав потребителей.

- Беда такая была для Минска, а сейчас эти предприниматели разъехались по регионам Беларуси, - говорит председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша. – За такую услугу предприниматели хотят получить до 170 рублей с одной квартиры.

- Если человек подписал такой договор, а потом одумался. Можно ли вернуть деньги?

- Только в случае, если фирма не приступила к работе и пока не успела ничего начать чистить. В этом случае я рекомендую потребителю писать заявление и отказываться от услуги.

- А я хотела бы напомнить потребителям о том, что они не обязаны заключать договоры на чистку вентиляции. К сожалению, на уговоры ведутся уязвимые потребители, пожилые люди, - подчеркнула начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Инна Гаврильчик. - Те предприниматели, которые ходят по домам убеждают людей, что услуга эта обязательная, если человек не проведет чистку, то его привлекут к ответственности, он заплатит штраф. На самом деле это не так. Плановые чистки вентиляционных шахт проводятся организациями, которые заключили договоры с жилищно-коммунальными службами, и их стоимость уже включена в жировку.

Стоимость на оказание услуги по чистке вентиляционных шахт у предпринимателей очень высока и не идет ни в какое сравнение со стоимостью обычной плановой чистки, включенной в услуги ЖКХ.

Напомним, что весной 2021 года заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик, комментируя «Комсомолке» эту проблему, говорил, что «прочистка вентканалов входит в состав работ по техническому обслуживанию многоквартирных жилых домов, проверка выполняется ЖЭСами по графикам два раза в год и бесплатно по заявкам жильцов».

Специалисты отмечают, что заработать на людях при помощи жилищно-коммунальных услуг предприниматели пытаются ни первый раз. До этого был бум – ходили предлагали установку пожарных извещателей, автоматов на электросчетчики. Бизнес научился зарабатывать деньги, а потребитель до сих пор не научились сказать «нет».

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