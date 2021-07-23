Белорусским интернет-магазинам разрешили продавать скоропортящиеся продукты, питание для спортсменов и БАДы

Потребителей закон защищает одинаково. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- К скоропортящимся пищевым продуктам относятся те, чей срок годности не превышают 5 дней, - пояснила «Комсомолке» начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.– Снят запрет также на продажу через интернет-магазины питания для спортсменов. Кроме того, если у продавца есть стационарный магазин по продаже биологически активных добавок к пище, то теперь он может продавать их и через интернет (при этом продавцу надо будет открыть свой интернет-магазин либо работать через интернет-площадки). Ранее, с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2022 года, в качестве эксперимента была разрешена продажа через интернет-магазины ювелирных изделий, произведенных в Беларуси.

- Кстати, а одинаковые ли права у потребителей, которые совершают покупку в стационарном и интернет-магазине?

- Наше законодательство сформировано таким образом, что потребителей закон защищает одинаково. То есть Закон о защите прав потребителей распространяется и на покупки в сети Интернет.

Более того, обеспечение потребителя информацией – один из важнейших факторов. Если интернет-магазин не предоставил своевременно потребителю полную и достоверную информацию о товаре это является основанием для расторжение договора и возврата потребителю денег, даже если товар был качественным.

- С принятием правил по дистанционной торговле увеличился объем информации, которая должна быть доведена до потребителя интернет-магазином?

- Да, с 8 июля 2021 года на сайтах интернет-магазинов должна также присутствовать информация об их адресе электронной почты, о лице, которое уполномочено рассматривать претензии потребителей, а также информация о специалистах местных гор- или райисполкомов, которые занимаются защитой прав потребителей. Это все сделано для того, чтобы потребитель знал куда обращаться, если продавец не смог решить с ним спор.

- Покупка товара в соцсетях – это квест: повезет не повезет…

- Это очень большая проблема. Когда потребитель покупает в соцсетях товар, а цена на него, как правило, очень привлекательная, то зачастую он не знает у кого покупает. За исключением имени или хэштэга – никакой информации о продавце. К нам часто приходят жалобы от людей, которые купили товар в соцсети, а когда его доставили, то он оказался совсем не таким, как был представлен на фото.

- Какие риски для потребителя при покупках в соцсетях?

- Как правило, после покупки и оплаты товара уже невозможно найти недобросовестного продавца – он блокирует потребителя в своем аккаунте, в телефоне вносит в черный список. Связаться с ним невозможно. Как правило, это нелегальная торговля. Не можете найти продавца – значит некому предъявить претензию и вернуть товар. И самое неприятное для пострадавшей стороны: отношения двух физических лиц (продавца в соцсетях и покупателя там же) не регулируются Законом о защите прав потребителей. Это значит, что свои претензии надо будет решать только через суд предварительно обратившись в милицию или в налоговую инспекцию, чтобы найти продавца.

КСТАТИ

Каждая третья жалоба – на торговлю

В государственные органы и общественные объединения каждый год поступают жалобы от потребителей и их структура примерно одинаковая. Каждая третья жалоба – на торговлю, в том числе и на интернет-торговлю. Если говорить о жалобах и обращениях потребителей в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, то, например, в 2017 году их было 462 (из которых 16 на интернет-магазины), а за 6 месяцев 2021 года – 466 (из них 72 на интернет-магазины).

СПРАВКА «КП»

Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов, по данным МАРТ, с 2015 года вырос более чем в 2 раза, и в 2020 году составил 5,5% в объеме всего розничного товарооборота. В последнее время росту продаж через Интернет способствует и неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. В Торговом реестре, по последним данным, в Беларуси зарегистрированы почти 27 тысяч интернет-магазинов, тогда как в 2015-м их было 11,2 тысячи, то есть рост более чем в 2,5 раза. 47% интернет-магазинов принадлежит юридическим лицам и 53% - индивидуальным предпринимателям. То есть интернет-торговля – интересный сегмент для малого и среднего предпринимательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ценник на кассе выше, чем в торговом зале, а в интернет-магазине после заказа называют другую сумму: специалист объясняет, как платить

Интернет-магазины тоже грешат тем, что после оформления заказа цена товара подрастает (полробнее)