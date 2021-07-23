Дмитрий Шепелев рассказал об отцовстве, Тамара Лисицкая стала бабушкой, а Евгений Перлин познакомился с тещей: листаем инстаграмы белорусских звезд

Фото: соцсети Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Для одних инстаграм - соцсеть, в которой приятно скоротать время, для других - площадка для собственного позиционирования, для третьих - возможность вести публичный дневник. Но для всех без исключения это способ коммуникации, возможность поделиться новостями, радостными и не очень событиями.

О том, чем делятся в этой соцсети белорусские селебрити - в нашем инстаграм-обзоре.

ТАМАРА ЛИСИЦКАЯ СТАЛА БАБУШКОЙ ЗЕФИРКИ

Известная белорусская писательница, теле- и радиоведущая Тамара Лисицкая ведет свой инстаграм достаточно активно: почти две тысячи подписчиков и 1340 публикаций. Часто это какие-то зарисовки из жизни, воспоминания, просто красивые фото. Не так давно Тамара поделилась с фолловерами очень личной и безумно приятной новостью: она стала бабушкой. Ребенок появился у сына Тамары - Матвея, девочку назвали красивым и простым именем Нина. Домашние, судя по всему, зовут ее Зефиркой, себя же Тамара теперь называет «бабушка Зефирки»: именно так она подписала фото с одной из первых прогулок с коляской.

Тамара, кажется, абсолютно счастлива в новой для себя роли. Фото: соцсети

Подписчики в комментариях на добрые слова и искренние поздравления не скупились.

«Прекрасная! На бабушку не тянете, скорее на маму. Матвею поздравления! Пусть радует вас девочка Нина!», «Бабушка помолодела лет на 10 сразу» - писали они в комментариях под фото (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - Авт.).

Совершенно очевидно, что Тамара очень горда сыном и невесткой: «Мама и Папа Нины Матвеевны» - подписала она одну из фотографий. Глаза самой Тамары горят, выглядит она просто отлично. А новая стрижка - Тамара остригла волосы - ей очень к лицу.

«Новый стайл. Жарко было. Только остригла косы, как сразу и дождь» - такое объяснение она оставила под ярким фото.

«Хороша», «Мне нравится», «С каждым годом только молодеет!» - фолловеры писательницы, кажется, одни из самых доброжелательных.

Сын Тамары Лисицкой стал папой. Фото: соцсети

АКТРИСА ПОЛИНА СЫРКИНА ПОЗДРАВИЛА СЫНА ПЕТРА С ДВУХЛЕТИЕМ

Актриса Полина Сыркина (вот тут, по ссылке, большое интервью с ней) в последнее время очень востребована в кино. По всей видимости, съемки идут даже ночью: в сторис инстаграма Полина выкладывает смешные фотографии - рабочий процесс в 01.18 ночи и 5.09 утра. Видно, что актриса держится изо всех сил, но не теряет чувства юмора: на одном из ироничных кадров глаза ее сходятся в одну точку

Ночные съемки даются актрисе непросто, но чувства юмора и оптимизма она не теряет.Фото: соцсети

Полина не только востребована в профессии, но и счастливая мама двоих детей: дочки Нелли и сына Петра. У Пети не так давно был День рождения. Актриса разместила эмоциональное фото и подписала его так: «2 года мальчишке!!! Такой крутой малыш у нас. Не нарадуемся. Сыночек. Петенька».

Сыну Полины Сыркиной Петру - два года. Фото: соцсети

Подписчики Полины активно поздравляли и маму, и самого именинника. И даже всех их вместе.

«С днем рождения, прекрасные» - написала в комментариях другая известная актриса и телеведущая Юлия Зимина, которую многие больше всего любят за роль Кармелиты в одноименном сериале.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ ОПУБЛИКОВАЛ ФОТО С НОВОРОЖДЕННЫМ СЫНОМ ТИХОНОМ

Второму сыну Дмитрия Шепелева еще нет даже годика: малыш, которого назвали Тихон, появился на свет в конце марта этого года. На своей страничке в инстаграм Дмитрий не так давно опубликовал фото с новорожденным сыном, а в комментарии к ней разместил честный и искренний текст о своих отцовских ощущениях.

В инстаграм Дмитрий Шепелев часто делится самым сокровенным. Фото: соцсети

«Давно хотел написать, как отличаются чувства от отцовства в первый и во второй раз. Отличаются. Во второй раз как-то спокойнее, увереннее и проще что ли, не так волнительно. Мне вспоминается история, произошедшая сразу после появления на свет Платона. Меньше чем через час после рождения врачи попросили меня сопровождать его на первый медицинский осмотр, стандартная процедура. И вот я стою возле корытца, в которое его положили, держу его ручку, а медицинские сестры вертят его, крутят. И мне всё кажется, что они делают это очень резко, даже грубо. Мне не нравится то, что они делают, мне кажется, что они делают ему неприятно и меня это очень злит. Очень! Они делают прокол и берут кровь из пяточки и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, я едва себя сдерживаю. Представляете, какая реакция? Я рассказал эту историю врачу, которая, так же как американки восемь лет назад, осматривает уже Тихона. «Спасибо, что предупредили»,- шутит она. И в этот момент я понимаю, что в этот раз не чувствую ничего подобного, я спокоен, уверен и защищать младшего сына от «нападения» медсестер мне уже не хочется. Вот такие различия».

Поклонники Дмитрия в комментариях к посту стали делиться своим опытом, получилось почти настоящее, пусть и виртуальное, родительское собрание.

СТАРШИЙ СЫН ВЕРЫ ПОЛЯКОВОЙ ЗАКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ

Глядя на всегда прекрасно выглядящую телеведущую и актрису Веру Полякову, трудно поверить, что ее старший сын Дмитрий в этом году уже закончил университет.

«Взрослая жизнь. Медицинский государственный университет закончили. Ура!!!» - фото Дмитрия с дипломом в руках Вера Полякова разместила в сторис инстраграм.

Старший сын популярной актрисы и обаятельной телеведущей Веры Поляковой стал дипломированным специалистом. Фото: соцсети

Подрастает и младший сын Веры и ее супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Не так давно Артему исполнилось 12 лет - именно столько свечей было на красивом праздничном торте.

«Ты мой самый сладкий подарочек» - подписала фотографию мама именинника.

Сыну актрисы Веры Поляковой и министра иностранных дел Владимира Макея Артему недавно исполнилось двенадцать. Фото: соцсети

ШОУМЕН ЕВГЕНИЙ БУЛКА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ОТЦОМ, А ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН ПОЗНАКОМИЛСЯ С БУДУЩЕЙ ТЕЩЕЙ

Судя по публикации в сторис инстаграм, телеведущий и шоумен Евгений Булка в ближайшее время станет отцом. Скорее всего, сына.

Евгений разместил фотографию своей находящейся в положении супруги. «Цвет настроения синий. Теперь у меня есть очень веская причина пропадать из эфира! Моя Единственная, мы связаны Новой жизнью. Моя благодарность тебе длиной в вечность» - такими искренними словами Евгений сопроводил снимок.

У Евгения Булки есть повод для радости. Фото: соцсети

Пока Евгений Булка в томительном ожидании и вполне объяснимом волнении, другой Евгений - телеведущий и шоумен Евгений Перлин - кажется, тоже на пороге нового этапа своей жизни. Судя по всему, Евгений всерьез намерен жениться. Его избранницу зовут Алина, девушка работает декоратором. Количество совместных фотографий с Алиной в инстаграме Евгения не поддается подсчету - их очень-очень много.

Не так давно Евгений Перлин познакомился с мамой Алины, своей будущей тещей. Отчет об этом - совместная фотография - появилась на странице в соцсети шоумена.

«Отвечу на самый популярный вопрос: да, в центре будущая тёща. А справа будущий свояк с золовкой» - сразу снял все вопросы Евгений.

Евгений Перлин не так давно познакомился с будущей тещей. Фото: соцсети

«Теща красивая» - отреагировал в комментарии под фото другой шоумен, Денис Курьян.

«Девчонки- сёстры, так похожи! Красавицы все!!! Счастья вам!!!» - писали другие фолловеры Перлина.

БИТАЛОНИСТКА АННА СОЛА ВЫШЛА ЗАМУЖ. ИЗБРАННИК - ТОЖЕ СПОРТСМЕН

Пока Евгений Перлин только собирается под венец, другие - уже там.

Биатлонистка Анна Сола вышла замуж за гонщика велосипедного клуба «Минск» Станислава Божкова. Фото: соцсети

Буквально несколько дней назад замуж вышла белорусская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в спринте Анна Сола. Избранником Анны стал тоже спортсмен - гонщик велосипедного клуба «Минск» Станислав Божков. Свадебная церемония прошла в Орше, гостей было много. Одна из них - коллега и подруга Анны Сола биатлонистка Ирина Кривко. Ирина поздравила молодых и лично, и через инстаграм - в сторис у нее было несколько ярких и чувственных видео с церемонии и праздничного банкета.

На праздничной церемонии присутствовала биатлонистка Ирина Кривко. Фото: соцсети

Надо сказать, что те, кто не смог поздравить Анну и Станислава непосредственно на празднике, оставляли добрые слова пожеланий в комментариях в соцсети. Там отметились, например, Надежда Скардино, финская биатлонистка Мари Эдер, австрийка Лиза Тереза Хаузер.

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