Кофемашина и газонокосилка – от 50 рублей, микроволновка – от 20: посольство США в Минске распродает мебель и технику - вот стартовые цены

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Посольство США в Минске распродает мебель, компьютерную и бытовую технику. Всего выставлено 66 позиций по стартовым ценам от 20 до 50 рублей. В числе лотов также есть ковры, очиститель воды, кресла, кровати и даже телевизоры.

Аукцион состоится в выходные, 24-25 июля, в онлайн-формате. Организатор очень просит всех участников перед началом торгов внимательно ознакомиться с правилами.

Мы посмотрели, что и за сколько можно будет приобрести на аукционе.

Мягкая мебель.

В числе комплектов есть сразу два набора мягкой мебели Wingback. Цена стартует от 50 рублей. На вид они выглядят не очень новыми. Минимальный шаг торгов – 10 рублей, максимальный – 100 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

По такой же цене выставлен на аукцион набор кроватей. В комплекте есть двуспальная и две раздельные.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Мебель для дома и офиса.

На аукционе можно приобрести даже целый гарнитур, который состоит из 4 тумбочек, 2 зеркал, и 4 ламп. Стартовая цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Есть также обеденный стол и 10 стульев, причем сразу несколько похожих комплектов. Цена также стартует от 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Приобрести можно и шкаф. Цена стартует от 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Еще на онлайн-аукционе можно купить диван-кресло в количестве двух штук. Изначальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

В наличии есть сразу два зеркала. Их начальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Можно будет приобрести и ковры. Изначальная цена лота, который включает сразу шесть ковров, начинается от 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Техника.

Самый необычный лот – газонокосилка. Ее начальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Можно приобрести и телевизор. Есть сразу несколько вариантов. Цена стартует от 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

В наличии есть стиральная машина. Ее начальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

На аукционе можно присмотреться и к холодильнику. Его начальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Также на онлайн-аукционе можно купить очистители воды. Их стартовая цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Выставили на продажу и кофемашину. Начальная цена – 50 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

Самый дешевый лот – подогреватель еды. По внешнему виду он напоминает микроволновку. Изначальная цена – 20 рублей.

Посольство США в Минске распродает мебель и технику. Фото: online-auction.state.gov

При покупке техники стоит внимательно читать описание, так как некоторые экземпляры требуют ремонта.

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