Знаменосец с оголенным торсом из Тонга и еще топ-5 самых интересных моментов открытия Олимпиады в Токио в 2021 году

На арене спортсмены Тувалу. Фото: Reuters

На стадионе, вместимостью 68 тысяч, присутствовало лишь 950 человек

Церемония началась демонстрацией кадров вымерших городов и домашних тренировок атлетов, а первое действо на самой арене отразило как мы, в том числе и спортсмены, соблюдали социальную дистанцию и все больше вынуждены были общаться в интернете – так вспомнили трагедию пандемии коронавируса.

Впрочем, еще до самого шоу было достаточно бросить взгляд на пустые трибуны новенькой 68-тысячной арены, чтобы понять – Япония еще во власти вируса. На трибунах присутствовали 950 человек журналистов и официальных лиц, но впечатление от грустной пустоты это не исправило ни на йоту. Было чувство, что это не открытие Олимпиады, а ее генеральная репетиция.

Когда же зазвучала печальная японская песня, а затем была объявлена минута молчания, то трудно было сдержать слезы. Вот в такой обстановке всеобщей грусти, которая сопровождала всю церемонию, император Японии Нарухито и президент МОК Томас Бах дали старт Играм.

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Честь зажечь олимпийский огонь выпала знаменитой теннисистке Наоми Осаке.

Сборная беженцев вышла на парад второй

МОК изменил порядок выхода некоторых сборных на парад спортсменов. Кстати, сообщали, что его вообще не будет, но все-таки от традиции не отказались. Так вот вслед за Грецией (родоначальницей Игр) на арену вышла делегация сборной беженцев. В 2016-м, когда они выступали впервые, эти атлеты выходили предпоследними.

Страны выходили на стадион в соответствии с японским алфавитом. Традиционно парад завершала команда хозяев, а вот перед ней – и это новинка – шли сборные стран, которые будут принимать следующие игры – США (2028 год) и Франции (2024 года).

Как и в Рио-2016 атлет из Тонга был одним из самых ярких персонажей открытия. Фото: twitter.com/Olympic

Флаги несли по два человека

Впервые флаг делегации одновременно несли два человека – мужчина и женщина. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть стремление к равноправию мужчин и женщин. Забавно, что греческая знаменосица, едва команда вышла на стадион, забрала флаг у партнера и стала им размахивать. Что было дальше в трансляции, нам не показали. Были сборные, где женщины отдавали право нести флаг мужчинам. Например, так решили эстонцы. А в сборной Джибути нет женщин и знамя нес мужчина.

О том, кто понесет флаг в белорусской делегации, НОК объявил только за несколько часов до церемонии. Выбор пал на пловца Никиту Цмыга и Анну Марусову, выступающую в стрельбе из лука. Отметим, что выбирать надо было из атлетов, которые уже прибыли в Токио. А приезжать можно только за пять дней до старта.

Ранее мы писали про безмедальное проклятие знаменосцев: кто несет флаг – остается без награды. Но в 2012-м году исключением стал Максим Мирный, который в паре с Викторией Азаренко выиграл золото.

Что касается Цмыга и Марусовой, то они в число фаворитов в своих видах спорта не входят.

На арене спортсмены Тувалу. Фото: Reuters

Аруба, Тувалу… и другие экзотические географические открытия

206 делегаций приняли участие в шествии. Почти весь мир. Ни одно из мировых событий не может одновременно объединить столько стран, только Олимпиада.

Мало кто из нас может назвать все страны, а многие название звучат экзотически: Острова Кука, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуды и т.п.

Слышали ли вы про государство Аруба? Небольшой остров у берегов Венесуэлы прислал в Токио несколько спортсменов. А про Тувалу? Население этой страны, расположенной на островах в Тихом океане, всего лишь 11 тысяч человек.

А знаете ли, где находится королевство Эсватини? Но если скажем Свазиленд (так эта страна называлась раньше), то многие, наверняка, вспомнят такую африканскую страну.

Появился на открытии и хорошо нам знакомый по Играм в Рио-2016 знаменосец с оголенным торсом из Тонга Пита Тауфатофуа.

Участие в параде сборной Беларуси

Наша команда во главе с Марусовой и Цмыгом в соответствии с японским алфавитом появилась на арене ближе к концу парада.

Сборная Беларуси на параде открытия Олимпиады. Фото: noc.by

Напомним, что в Играх примут участие 108 белорусских атлетов. И еще до церемонии в борьбу в квалификационном раунде вступили стрелки из лука и представители академической гребли.

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На стадионе прошел финальный этап эстафеты олимпийского огня. Фото: кадр видео "Беларусь 1"

Теннисистка Наоми Осака принимает олимпийский огонь. Фото: кадр видео "Беларусь 1"

Главный момент церемонии. Фото: REUTERS

Олимпиада официально открыта! Фото: кадр видео "Беларусь 1"

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