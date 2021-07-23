Медикам уменьшили ковидные надбавки, новые способы улететь из Минска, белорусы на открытии Олимпиады в Токио: что произошло в Беларуси и с белорусами 23 июля 2021 года

Что произошло в Беларуси и с белорусами 23 июля 2021 года Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Белстат назвал среднюю зарплату по стране за июнь. Больше всего традиционно зарабатывают айтишники, меньше всего - парикмахеры. (Узнать суммы)

В Беларуси ликвидируют более 40 неправительственных организаций. В их числе благотворительный проект «Имена», офис по правам людей с инвалидностью, курсы белорусского языка «Мова Нанова» (Список организаций)

В Минск начинают летать три новых иностранных авиакомпании. Улететь из Минска можно будет в Тбилиси, Бишкек и Череповец (Даты первых вылетов)

Уменьшили надбавки медикам за работу с коронавирусом. По информации Минздрава, в этом году на надбавки было направлено Br 589,4 млн, а выплаты за май получили почти 69 тысяч работников здравоохранения. (Подробнее о расчете надбавок)

Состояние купола Будславского костела признали аварийным, в нем увеличиваются трещины. (Поэтому нужно устанавливать страховочные конструкции и укрепление)

Осужденных по «делу студентов» признали склонными к экстремизму. Приговор 12 фигурантам «дела студентов» был оглашен 16 июля - от двух до двух с половиной лет колонии. (Что значит этот статус)

Начались Олимпийские игры в Токио. Сборная Беларуси вышла на парад открытия почти в конце: все дело в японским алфавите. Флаг несли представители команд по плаванию и стрельбе из лука

Белорусским интернет-магазинам разрешили продавать скоропортящиеся продукты, питание для спортсменов и БАДы. (Поговорили со специалистом о нововведениях)

Вышел на свободу журналист «Радыё Свабода» Алесь Дащинский и Нина Лабкович, которую задержали по делу «Вясны». Дащинский под подпиской о невыезде и явке, под стражей остаются его коллеги журналисты Инесса Студинская и Олег Груздилович. (Читать подробнее)