Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 июля 2021 года: выросла смертность, в Беларуси снизили «ковидные» надбавки, ВОЗ заявила - до конца пандемии далеко

В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 закончится еще не скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость в мире и возросшая смертность

В мире продолжает возрастать заболеваемость коронавирусом. К 22.00 вечера пятницы, 23 июля, число заболевших за время пандемии приблизилось к 194 миллионам.

Так, по данным ресурса worldometers.info, по всему миру с начала пандемии COVID-19 подтвердился у более чем у 193,760 миллиона человек. При этом 175 миллионов 951 тысяча 258 пациентов выздоровели. Скончались свыше 4,156 миллиона человек.

Кроме того, по официальным данным стало известно, что на текущей неделе возросла смертность от коронавируса в мире. За неделю число летальных исходов увеличилось почти на треть, информирует ТАСС.

За рабочую неделю от коронавируса скончались почти 70 тысяч человек. это сразу на 30% больше, чем за предыдущую неделю июля.

Показатель смертность быстро возрастает, прежде всего, в странах Азии. На первом месте в печальной статистике - Индонезия, где умирают около 1,3 тысячи пациентов в день. Далее следуют Иран и Малайзии - по 200 смертей в сутки. Однако для Ирана это в 1,5 раза больше, чем на прошлой неделе, а для Малайзии - максимум за всю пандемию.

В странах Латинской Америке смертность за неделю пошла на спад. Кроме Мексики, где к концу июля стали умирать по 400 пациентов сутки.

В Европе фиксируется резкий подъем заболеваемости, н смертность при этом сохраняется на низком уровне. Только в России последние 2,5 недели регистрируется более 700 смертей от коронавируса каждый день.

В Беларуси медикам снизили надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статистика Минздрава Беларуси

Также число заболевших COVID-19 возрастает и в Беларуси. За сутки «ковид» подтвердился еще у 1103 инфицированных, были выписаны при этом 1166 человек, скончались за сутки 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В общем, с начала пандемии, в Беларуси официально зарегистрировано 438 тысяч 767 случаев коронавируса, из этого числа выздоровели 432 тысячи 655 пациентов, скончались 3376 человек у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Также в Минздраве назвали последние данные по вакцинации. Стало известно, что в Беларуси первую прививку от коронавируса получили уже более 1,3 миллиона человек, из них свыше 832,2 тысячи вакцинировались полностью.

«Ковидные» надбавки снижаются

При том, что пандемия пока не идет на спад, и многие страны заявляют о четвертой волне коронавируса, в Беларуси решили снизить «ковидные» надбавки медикам.

Минздрав изменил подсчет надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса с учетом актуальной эпидситуации, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения. Это регламентирует приказ Минздрава №892 от 20 июля 2021-го года.

Так в Беларуси с 1 августа уже не будет применяться расчет «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время.

Возьмем пример: врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен) и из них 7 рабочих дней (смен), то есть более трети рабочего времени, оказывал медпомощь пациентам с коронавирусом на протяжении 1-2 часов в день. То надбавка устанавливается за семь рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен х 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

Кроме того, Минздрав дал рекомендацию минимизировать количество врачей, привлекаемых к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 - «продолжить работу по рациональной расстановке кадров».

Ученые выяснили, что эффект от прививки зависит от возраста вакцинируемого. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВОЗ заявила, что до конца пандемии еще далеко

В то же время ВОЗ официально заявила, что на данный момент пандемия еще далека до завершения.

Прежде всего, это связано с тем, что в Европе «лидером» стал опасный штамм коронавируса - «дельта». В ближайшие месяцы «дельта» станет самым распространенным штаммом по всему миру.

- Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, - пояснили в пресс-службе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ, цитирует официальное сообщение ТАСС.

Растет число новых случаев инфицирования, миллионы людей пока остаются невакцинированными, рискуя попасть в больницу.

- Мы далеки от окончания пандемии, - заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эффективность вакцины зависит от возраста

Также ученые привели данные о том, что пожилые люди чаще заражаются коронавирусом, даже несмотря на вакцинацию. Также исследователи объяснили, что реакция организма на вакцину против COVID-19 находится в прямой зависимости от возраста пациента.

В издании Journal of the American Medical Association появилась научная статья с данными о том, что отмечаются более частые случаи заражения коронавирусом среди людей пожилого возраста.

- Медики предположили, что используемые вакцины недостаточно эффективны. Но оказалось, причина в другом, - пишет издание.

Спустя две недели после прививки у пациентов в возрасте 20 - 60 лет уровень антител вырос в семь раз. А у 70-80-летних вакцинированных устойчивость антител к коронавирусу намного ниже.

Несмотря на такую статистику ученые все равно рекомендуют пожилым людям пройти вакцинацию от коронавируса. Это позволит снизить вероятность тяжелой формы COVID-19.

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