Егор Герасимов обыграл Жиля Симона в тяжелом матче на старте Олимпиады в Токио

Егор Герасимов вышел во второй круг олимпийского тенниса. Фото: gerasimovegor

Белорусский теннисист удачно стартовал в первом круге олимпийского теннисного турнира в Токио, где Егор Герасимов переиграл опытного Жиля Симона из Франции.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Герасимов крайне неудачно начал первый сет. Но во втором и третьем сете сумел нарастить темп игры и навязать борьбу неуступчивому французу. Игра продлилась 2 часа 34 минуты. Поединок получился крайне напряженным и нервным. За матч белорус допустил много невынужденных ошибок - 53, совершил 12 эйсов и 6 двойных ошибок.

Эта победа позволила Егору Герасимову задержаться в Токио и продолжить борьбу во втором раунде олимпийского тенниса. Следующим соперником минчанина стал итальянец Фабио Фоньини. Игра обещает быть увлекательной!

Напомним, 25 июля свои выступления на Олимпиаде начнут другие представители Беларуси. Арина Соболенко встречается с Магдой Линетт из Польши, а Илья Ивашко сразится с французом Гаэлем Монфисом .

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