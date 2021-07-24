Медальный зачет Олимпиады-2020 - итоги 1-го дня, 24 июля 2021 года: Китай захватил лидерство, США и Беларусь - без медалей

Сборная США не смогла завоевать медалей в первый день Олимпиады в Токио. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 июля в столице Японии состоялся первый медальный день, где было разыграно 11 комплектов наград.

Первую медаль высшей пробы завоевала китайская спортсменка Ян Цань в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

После завершения соревновательного дня таблицу медального зачета возглавила сборная Китая с четырьмя медалями (3-золото, 1-бронза). Вторую и третью строчку медального зачета заняли сборные Японии и Италии (1-золото, 1-серебро).

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Высшими наградами после старта олимпийских игр могут похвастаться: Корея, Венгрия, Иран, Косово, Тайланд и Эквадор.

Белорусские спортсмены остались без медалей в первый день Олимпиады. Главные награды еще впереди.

Во время первого круга олимпийского турнира по теннису Егор Герасимов отметился победой над французом Жилем Симоном (4:6,6:3, 6:4). Во втором раунде белорусу предстоит сразиться с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

Хочется отметить одну из главных сенсации игрового дня. Сборная США впервые не смогла завоевать ни одной награды в первый день за 49 лет во время летней Олимпиады. Наверняка, это тяжелый удар для американских спортсменов и болельщиков.

Помимо медалей был установлен и другой рекорд. Хенд Заза стала самой юной участницей Олимпиады в Токио. Спортсменке из Сирии всего 12 лет. Несмотря на неуспешный дебют по настольному теннису, Хенд Заза может быть уверена, что это не последняя ее Олимпиада.

Громким скандалом отметился корейский телеканал MBC во время открытия Олимпиады, где своим креативом пришлось извиняться перед многими странами. Представители телеэфира накладывали ассоциативные картинки на кадры с олимпийскими спортсменами. Например, к сборной Италии накладывали пиццу. Для румынских представителей подобрали дракулу. Сборную Украины ассоциировали с энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Отметим, 25 июля будут разыграны 18 комплектов наград.