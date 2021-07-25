Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июля 2021 года: 67% белорусский врачей уже привились, а ученые объяснили, после прививки могут не выявляться антитела

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июля 2021 года: 67% белорусский врачей уже привились, а в Великобритании нашли новую мутацию COVID-19.

зарегистрировали новых 1061 пациент с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1127 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 439 тыс. 828 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 433 тыс. 782 пациента.

На этот раз сообщается об девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 385 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 525 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1566 человек. Далее идут Бразилия и Россия – в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 795 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,2 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 241 человек, в Литве – 4 410, в Латвии – 2 550, в Украине – 52 835 человека.

В Великобритании нашли новую мутацию COVID-19

Новая мутация коронавируса найдена в Великобритании. Мутировавший коронавирус обнаружили специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии. Ее назвали B.1.621.

Пока не сообщается о свойствах нового штамма. Подтверждено, что им инфицированы 16 британцев, и все случаи заражения связаны с поездками за границу. Сведений о передаче этого варианта инфекции внутри Великобритании пока нет. Ученые проводят исследование, чтобы установить, как данная мутация влияет на поведение коронавируса.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июля 2021 года: 67% белорусский врачей уже привились, а в Великобритании нашли новую мутацию COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, сколько медиков и педагогов в Беларуси полностью вакцинированы от ковида

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, какой процент привитых от ковида среди медиков и педагогов. По состоянию на 23 июля полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции) получили более 67 процентов людей, работающих в сфере здравоохранения. Среди тех, кто работает в сфере образования, таких людей более 29 процентов.

Среди социальных работников и тех, кто работает в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, полностью привит почти каждый второй – 49 процентов. Очень высокий показатель среди тех, кто проживает в интернатах, домах престарелых и других учреждениях с круглосуточным пребыванием – привит 91 процент людей старше 18 лет.

Среди тех белорусов, кому более 60 лет и кто имеет хронические заболевания, полный курс вакцинации завершили около 14 процентов.

Всего же по стране полный курс вакцинации прошли более 832 тысяч человек, а первую дозу вакцины получили 1,3 миллиона.

Названы пять причин, почему прививку от ковида сделали, а антител нет

Во-первых, антитела к ковиду у вакцинированного могут быть, но их могут не обнаружить потому, что сделан неправильный тест. Для тех, кто переболел ковидом, предпочтительнее делать тесты на N-белок, а для вакцинированных – на S-белок. Если этим нюансом пренебречь, тест может просто «не заметить» антитела.

Во-вторых, есть препараты, которые влияют на выработку антител. Если человек принимает кортикостероиды, цитостатики, иммуносупрессивные стимуляторы, антитела после вакцинации могут вырабатываться медленно и в незначительном количестве.

В-третьих, остаться без антител после прививки рискуют алкоголики, люди, испытывающие дефицит микроэлементов или стресс. Все эти факторы подавляют иммунитет.

В-четвертых, у человека может быть иммунитет к аденовирусам-носителям, которые используются в вакцине.

В-пятых, человек может быть вообще невосприимчив к прививкам. Существует такая индивидуальная особенность организма. Когда ученые создавали вакцины от коронавируса, они предупреждали, что примерно у 10 процентов прошедших вакцинацию людей антитела не вырабатываются именно в силу индивидуальных особенностей организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые рассказали, как реакция организма на вакцину от COVID-19 зависит от возраста пациента. Пожилые люди чаще заболевают ковидом, несмотря на вакцинацию

Надбавки медикам за работу в условиях коронавируса уменьшили в Беларуси. Кроме того, Минздрав дал рекомендацию минимизировать количество врачей, привлекаемых к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19

Медики рассказали о риске появления тромбоза у перенесших коронавирус. Так, по данным Минздрава России, у 20-30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы