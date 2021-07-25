Арина Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио: узнали, кого победила белоруска и кто ее следующая соперница

Арина Соболенко на корте в Токио. Фото: НОК Беларуси

25 июля на теннисный хардовый корт «Ариакэ» вышла Арина Соболенко в рамках первого круга олимпийского турнира в Токио. Ее соперницей стала представительница Польши Магда Линетт. В этом поединке третья ракетка мира была неудержима и не оставила никаких шансов польской теннисистке, отдав за всю игру 3 гейма. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В первом сете Арина Соболенко неудачно начала игру, проиграв свою подачу. Но после потери гейма белоруска собралась и совершила брейк. На этом Соболенко расслабляться не собиралась и продолжила атаковать соперницу. В итоге первая партия завершилась победой белоруски - 6:2.

Во втором сете фаворитка матча продолжила свою уверенную игру, отлично передвигалась на площадке, старалась не упускать геймы на своей подаче. Это позволило Арине Соболенко без проблем завершить сет - 6:1.

За всю игру первая ракетка Беларуси совершила 3 эйса, допустила 4 двойных и 24 невынужденных ошибок. Во втором раунде Арина Соболенко будет соперничать с Донной Векич из Хорватии.

В мужском одиночном разряде свой старт взял Илья Ивашко. Его противником в 1/32 финала олимпийского турнира был француз Гаэль Монфис. Поединок получился напряженным и продолжался более трех часов.

Начало игры прошло под контролем белорусского теннисиста. Ивашко сумел дважды взять подачу соперника и довести до победы первый сет - 6:4.

Во второй партии игроки старались держаться за счет своей подачи, но ближе к концу француз дожал нашего спортсмена - 6:4.

В решающем сете шла упорная борьба, оба теннисиста продемонстрировали свой максимум. Но удача при невыносимой жаре на корте осталась на стороне Ивашко - 7:5.

Следующим соперником Ильи Ивашко стал Михаил Кукушкин из Казахстана.

Главной неожиданностью для многих стал проигрыш первой ракетки мира Эшли Барти испанке Саре Соррибес-Термо на старте Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Егор Герасимов преодолел Жиля Симона и вышел во второй круг теннисного турнира в Токио, где сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.