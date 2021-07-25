Итоги 2-го дня Олимпиады в Токио - 25 июля 2021 года: белорусские пловцы Шиманович и Шкурдяй в финале, Соболенко отдала сопернице три гейма, наши лучницы остановились в шаге от медалей

Белорусские лучницы остановились в шаге от медалей. Фото: НОК Беларуси

Во время второго игрового дня Олимпийских игр в Токио было разыграно 18 комплектов наград. «Комсомолка» собрала главные факты, которые свершились 25 июля в столице Японии.

БЕЛОРУСЫ НА ОЛИМПИАДЕ

Лидеры белорусского плавания Илья Шиманович (100 м брассом) и Анастасия Шкурдай (100 м баттерфляем) вошли в восьмерку сильнейших и выступят в финальном заплыве на Олимпиаде (26 июля в 4.30).

Другие пловцы Алина Змушко (100 м брассом) и Никита Цмыг (100 м на спине) не смогли попасть в полуфинал турнира по плаванию, показав по итогам заплывов неудовлетворительные результаты.

В первом круге 1/32 финала теннисного олимпийского турнира удачно стартовали белорусские теннисисты. Третья ракетка мира Арина Соболенко с легкостью обыграла польскую спортсменку Магду Линетт (6:2, 6:1). А Илья Ивашко дожал в напряженном поединке француза Гаэля Монфиса (6;4, 4:6, 7:5). Во втором раунде Соболенко досталась Донна Векич из Хорватии, а Ивашко – Михаил Кукушкин из Казахстана.

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Немного не хватило удачи женской сборной Беларуси по стрельбе из лука. В полуфинале наши лучницы уступили сборной Корее, а в борьбе за бронзовую медаль не смогли одолеть немецкий коллектив. Хотя белорусская команда стрелков из лука выступила на высшем уровне.

Хороший результат показали наши представители академической гребли. В полуфинал Олимпиады вышли женская (Елена Фурман, Инна Никулина) и мужская (Дмитрий Фурман, Сергей Володько) двойка.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ВТОРОГО ДНЯ

Китайская сборная продолжает лидировать в медальном зачете после двух дней Олимпийских игр. В активе Китая 11 наград - 6 золотых медалей, 1 серебро и 4 бронзы. На втором месте расположились хозяева Олимпиады. Япония выиграла 5 золотых медалей и 1 серебряную.

После вчерашнего антирекорда без медалей в первый день сборная США выдала отличный отрезок по завоеванию наград. Сегодня американцы сумели добыть 10 медалей (4-золото, 2-серебро, 4-бронза) и расположились на третьей строчке общего зачета.

Первую высшую пробу медали среди восточных соседей завоевала российская спортсменка Виталина Бацарашкина по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Напомним, Россия выступает под нейтральным флагом ОКР.

Главной сенсацией в мире тенниса стало поражение первой ракетки мира Эшли Барти. Австралийка на старте уступила испанской спортсменке Саре Соррибес-Торно (3:6, 4:6).

Китайский штангист (до 61 кг) Ли Фабинь завоевал золотую медаль, установив два олимпийских рекорда. В сумме классического двоеборья китайский тяжелоатлет набрал 313 кг. А в толчке обновил рекорд – 172 кг.

Анна Кизенхофер принесла сборной Австрии первое золото на Олимпийских играх с 2004 года. Австрийская велосипедистка стала победительницей в женской групповой шоссейной гонке в Токио. Эпический момент произошел на финише, когда серебряная призёрка Аннемик ван Влётен праздновала победу. Оказалось, спортсменка из Нидерландов упустила из вида австрийку Анну Кизенхофер, которая ушла в отрыв еще на ранней стадии гонки.

В столице Японии впервые в истории Олимпиады прошли соревнования по скейтбордингу. В категории «улица» первую высшую награду завоевал японец Юто Хоригоме.

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая выступает за Узбекистан в возрасте 46 лет, объявила о завершении карьеры. Олимпийская чемпионка 1992 года не смогла пробиться в финальную стадию в опорном прыжке. Главным достижением Оксаны является участие в восьми летних Олимпийских играх (1992-2020).

Лидер мирового рейтинга по гольфу испанец Хон Рам пропустит Олимпиаду из-за положительного результата теста на COVID-19.

26 июля разыграют 21 комплект медалей. Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде-2020 и болеем за красивый спорт!