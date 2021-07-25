Фоторепортаж: как прошел фестиваль «Наш Грюнвальд» в «Дудутках»

Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в музейном комплексе "Дудутки"

Международный двухдневный фестиваль «Наш Грюнвальд» прошел в музейном комплексе «Дудутки» 24-25 июля в 12-й раз. Фестиваль состоял из двух блоков – военно-исторической реконструкции и большого концерта в формате Open Air.

Основа фестиваля - рыцарские сражения

Самой яркой частью фестиваля стало выступление конных рыцарей

Кульминацией исторической части в первый день фестиваля стало воссоздание битвы под Грюнвальдом (15 июля 1410 года), во второй – сражения конных всадников.

Фестиваль посетило много туристов, в основном - из России

Рыцари сражались в жару в железных доспехах

В рамках вечерней музыкальной программы выступили группа «Стокс», российская группа «Мельница» и другие.

На фестиваль были приглашены специальные гости из России - группа "Мельница"

В рамках фестиваля выступила белорусская группа "Стокс"

На фестивале работали анимационные площадки, проходили мастер-классы по старинным ремеслам.

Каждый мог почувствовать себя немного рыцарем на анимационных площадках

В рамках фестиваля проходили многочисленные мастер-классы. Один из самых интересных - по ткачеству

Во время проведения фестиваля был предусмотрен масочный режим

Вечером состоялся большой концерт

В перерывах между выступлениями музыкантов посетителей развлекали представители шотладнской пехоты

Концерт продолжался несколько часов

Фестиваль посетило несколько тысяч человек

В "Дудутках" можно было узнать свою судьбу у настоящего оракула

В музейном комплексе расположился рыцарский лагерь, где можно было посмотреть на быт воинов XV века

Ремесленники продавали сувениры, сделанные своими руками

Гостья фестиваля в костюме пирата

На территории комплекса работала кузница, где каждый желающий мог сделать себе сувенир

Исторический костюм - обязательный атрибут фестиваля "Наш Грюнвальд"