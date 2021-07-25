Фоторепортаж: как прошел фестиваль «Наш Грюнвальд» в «Дудутках»

Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в музейном комплексе "Дудутки"
Международный двухдневный фестиваль «Наш Грюнвальд» прошел в музейном комплексе «Дудутки» 24-25 июля в 12-й раз. Фестиваль состоял из двух блоков – военно-исторической реконструкции и большого концерта в формате Open Air.
Основа фестиваля - рыцарские сражения
Самой яркой частью фестиваля стало выступление конных рыцарей
Кульминацией исторической части в первый день фестиваля стало воссоздание битвы под Грюнвальдом (15 июля 1410 года), во второй – сражения конных всадников.
Фестиваль посетило много туристов, в основном - из России
Рыцари сражались в жару в железных доспехах
В рамках вечерней музыкальной программы выступили группа «Стокс», российская группа «Мельница» и другие.
На фестиваль были приглашены специальные гости из России - группа "Мельница"
В рамках фестиваля выступила белорусская группа "Стокс"
На фестивале работали анимационные площадки, проходили мастер-классы по старинным ремеслам.
Каждый мог почувствовать себя немного рыцарем на анимационных площадках
В рамках фестиваля проходили многочисленные мастер-классы. Один из самых интересных - по ткачеству
Во время проведения фестиваля был предусмотрен масочный режим
Вечером состоялся большой концерт
В перерывах между выступлениями музыкантов посетителей развлекали представители шотладнской пехоты
Концерт продолжался несколько часов
Фестиваль посетило несколько тысяч человек
В "Дудутках" можно было узнать свою судьбу у настоящего оракула
В музейном комплексе расположился рыцарский лагерь, где можно было посмотреть на быт воинов XV века
Ремесленники продавали сувениры, сделанные своими руками
Гостья фестиваля в костюме пирата
На территории комплекса работала кузница, где каждый желающий мог сделать себе сувенир
Исторический костюм - обязательный атрибут фестиваля "Наш Грюнвальд"
Фестиваль "Наш Грюнвальд -2021"