Вишня по полтора рубля за стаканчик, ходячая банка сгущенки и девушки в камуфляже: как прошел Вишневый фестиваль в Глубоком

Фестиваль в этом году был особенно душевным.
Фото: Раиса ЮДИНА
В городе Глубокое прошел девятый Вишневый фестиваль. Этот райцентр Витебской области провозглашен вишневой столицей, и праздник проводится здесь независимо от урожая ягоды.
Вишня - один из брендов Глубокского района.
Фото: Раиса ЮДИНА
Тем более, что вишневой тематикой, хот она и главная, программа не ограничивается. В этом году, например, одним из самых неожиданных и эпатажных мероприятий было дефиле в одежде из ткани камуфляжной расцветки.
Дефиле в стиле милитари.
Фото: Раиса ЮДИНА
Фантазия дизайнеров безгранична, поэтому чего только не было на импровизированном подиуме: строгие костюмы, коктейльные платья и даже практически бальный наряд. Красивые девушки дефилировали в камуфляже под бодрую «Катюшу».
- Стиль милитари всегда в моде! Хорошо смотрится при любой погоде! – рекламирует коллекцию ведущий. - В нем можно даже на дискотеку пойти, и будешь выглядеть модно и современно.
В это время неподалеку пританцовывает под «Катюшу» огромная банка сгущенки. Промоутер в костюме сгущенки охотно фотографируется со всеми желающими, напоминая между прочим об этом известном бренде Глубокого.
Ходячая банка сгущенки - ну где еще такое увидишь?
Фото: Раиса ЮДИНА
Для желающих тут же организована дегустация. Вишневая сгущенка – сувенир номер один на этом фестивале. Ее везут из Глубокого по несколько банок себе и друзьям, сетуя, что в магазинах других городов она редкость.
На память о вишневом фестивале гости охотно покупали все, что связано с вишнями: вишенки-броши...
Фото: Раиса ЮДИНА
...сережки-вишенки
Фото: Раиса ЮДИНА
...украшения с вышивкой вишенок...
Фото: Раиса ЮДИНА
... а самый популярный сувенир - вишневая сгущенка!
Фото: Раиса ЮДИНА
Мы приехали на фестиваль в последний день, не увидели ни традиционную вишневую свадьбу, ни Вишневую королеву и еще много чего. Но впечатлений все равно было выше крыши. В этом году люди здесь встречались какие-то особенно душевные, с юмором, охотно поддерживающие разговор. Все, о чем я рассказываю здесь – это всего лишь несколько эпизодов праздника, который был в этом году очень многолюдным.
Дегустация фермерских сыров.
Фото: Раиса ЮДИНА
А вот и вишневый компот на разлив.
Фото: Раиса ЮДИНА
Такие шашки могут быть только в Глубоком!
Фото: Раиса ЮДИНА
Я не первый год приезжаю на этот фестиваль, и ни разу не купила здесь вишни. Их попросту не было. Но в этом году нашла-таки вишню по полтора рубля за 300-граммовый стаканчик из-под сметаны.
- А хотите - за два! – шутит хозяин.
- Много вишни в этом году?
Стаканчик вишни - полтора рубля. Банка мёда - намного дороже.
Фото: Раиса ЮДИНА
- Не очень. Когда она цвела, был дождь, сбил цвет. Потом эта засуха. Вообще думали, одни косточки останутся. Потом буквально за две недели она налилась. Это в прошлом году столько было вишен, что не знали, куда девать.
- А на фестивале я не могла купить их прошлым летом…
- Так обычно когда фестиваль, вишня уже заканчивается, а в этом году она как раз подоспела.
Вишня созрела прямо к фестивалю
Фото: Раиса ЮДИНА
Изобилие вишен было и на столах с угощениями на «падворках». Жители Глубокского района постарались так, что эти столы чуть не ломились от разных блюд. Пироги, десерты, торты – все с вишнями. Даже вареных раков приобщили к вишневому раздолью, украсив их спелыми вишенками.
Раки с вишней? Почему бы нет?
Фото: Раиса ЮДИНА
- Можна захадзіць і частавацца, - приглашают в просторную палатку, где накрыты столы. Те, кто оказался рядом, даже не поверили, что можно просто зайти и попробовать все что угодно из приготовленной красоты.
Угощения с вишнями - щедро, вкусно и красиво.
Фото: Раиса ЮДИНА
Люди, которые готовили угощение, старались удивить гостей.
Фото: Раиса ЮДИНА
- Кто это все готовил? – оторопев от щедрого угощения, спрашиваю у женщин в национальных белорусских костюмах.
- Люди готовили! – смеются они. И поясняют, что на этих подворках объединили свои усилия по несколько сельсоветов Глубокского района. Вот здесь, например, их три - Уделовский, Коробовский и Узречский. Мало того, что женщины тут хозяйки отменные, так еще и талантливые. Поют так, что за душу берет.
Женщины в Глубокском районе и хозяйственные, и талантливые и просто красавицы!
Фото: Раиса ЮДИНА
Презентуют себя здесь не только сельсоветы. Встречаем представителей и нескольких агроусадеб Глубокского района. Одни приглашают в путешествие, кто-то продает козьи сыры, устроив дегустацию – по 30 рублей за килограмм расхватывают на ура.
Каждый подворак старался себя представить как можно лучше и интереснее.
Фото: Раиса ЮДИНА
Самыми щедрыми были сельские подворья - угощения на каждом шагу.
Фото: Раиса ЮДИНА
Потратить деньги на фестивале есть где. Центр города перекрыт для машин – здесь повсюду торговые ряды.
Уделили глубочане внимание и своему земляку - художнику Язэпу Дроздовичу.
Фото: Раиса ЮДИНА
Красавица Елена в вишневом венке представляет на фестивале Глубокский центр ремесел с невероятно широким ассортиментом – тут тебе и украшения, и игрушки, и варенье вишневое, и сироп. Девушка настолько обаятельная и общительная, что грех уйти от нее без приобретения.
Чей падворак лучше?
Фото: Раиса ЮДИНА
- Знаете, жизнь пошла такая, что настроение совсем не праздничное, но работа есть работа. Мы этим зарабатываем, - разоткровенничалась продавец аксессуаров из областного центра. - Но людям праздник нужен как раз потому, чтобы себя поддержать, силы душевные надо же брать откуда-то.
Глубокский район - привлекательное и интересное туристическое место. И дело не только в вишнях.
Фото: Раиса ЮДИНА
- Разрешите, я вам что-то скажу! – обращается ко мне женщина, торгующая украшениями. – Вот я в Молодечно на фестивале недавно была, так там женщины такие же «лахаўкі», как я – в шортах каких-то майках. А тут я даже специально вышла посмотреть, какие красивые женщины ходят, нарядные - в платьях, шляпах. Так приятно! Глубокое очень приятно удивил!