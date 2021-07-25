Вишня по полтора рубля за стаканчик, ходячая банка сгущенки и девушки в камуфляже: как прошел Вишневый фестиваль в Глубоком

Фестиваль в этом году был особенно душевным. Фото: Раиса ЮДИНА

В городе Глубокое прошел девятый Вишневый фестиваль. Этот райцентр Витебской области провозглашен вишневой столицей, и праздник проводится здесь независимо от урожая ягоды.

Вишня - один из брендов Глубокского района. Фото: Раиса ЮДИНА

Тем более, что вишневой тематикой, хот она и главная, программа не ограничивается. В этом году, например, одним из самых неожиданных и эпатажных мероприятий было дефиле в одежде из ткани камуфляжной расцветки.

Дефиле в стиле милитари. Фото: Раиса ЮДИНА

Фантазия дизайнеров безгранична, поэтому чего только не было на импровизированном подиуме: строгие костюмы, коктейльные платья и даже практически бальный наряд. Красивые девушки дефилировали в камуфляже под бодрую «Катюшу».

- Стиль милитари всегда в моде! Хорошо смотрится при любой погоде! – рекламирует коллекцию ведущий. - В нем можно даже на дискотеку пойти, и будешь выглядеть модно и современно.

В это время неподалеку пританцовывает под «Катюшу» огромная банка сгущенки. Промоутер в костюме сгущенки охотно фотографируется со всеми желающими, напоминая между прочим об этом известном бренде Глубокого.

Ходячая банка сгущенки - ну где еще такое увидишь? Фото: Раиса ЮДИНА

Для желающих тут же организована дегустация. Вишневая сгущенка – сувенир номер один на этом фестивале. Ее везут из Глубокого по несколько банок себе и друзьям, сетуя, что в магазинах других городов она редкость.

На память о вишневом фестивале гости охотно покупали все, что связано с вишнями: вишенки-броши... Фото: Раиса ЮДИНА

...сережки-вишенки Фото: Раиса ЮДИНА

...украшения с вышивкой вишенок... Фото: Раиса ЮДИНА

... а самый популярный сувенир - вишневая сгущенка! Фото: Раиса ЮДИНА

Мы приехали на фестиваль в последний день, не увидели ни традиционную вишневую свадьбу, ни Вишневую королеву и еще много чего. Но впечатлений все равно было выше крыши. В этом году люди здесь встречались какие-то особенно душевные, с юмором, охотно поддерживающие разговор. Все, о чем я рассказываю здесь – это всего лишь несколько эпизодов праздника, который был в этом году очень многолюдным.

Дегустация фермерских сыров. Фото: Раиса ЮДИНА

А вот и вишневый компот на разлив. Фото: Раиса ЮДИНА

Такие шашки могут быть только в Глубоком! Фото: Раиса ЮДИНА

Я не первый год приезжаю на этот фестиваль, и ни разу не купила здесь вишни. Их попросту не было. Но в этом году нашла-таки вишню по полтора рубля за 300-граммовый стаканчик из-под сметаны.

- А хотите - за два! – шутит хозяин.

- Много вишни в этом году?

Стаканчик вишни - полтора рубля. Банка мёда - намного дороже. Фото: Раиса ЮДИНА

- Не очень. Когда она цвела, был дождь, сбил цвет. Потом эта засуха. Вообще думали, одни косточки останутся. Потом буквально за две недели она налилась. Это в прошлом году столько было вишен, что не знали, куда девать.

- А на фестивале я не могла купить их прошлым летом…

- Так обычно когда фестиваль, вишня уже заканчивается, а в этом году она как раз подоспела.

Вишня созрела прямо к фестивалю Фото: Раиса ЮДИНА

Изобилие вишен было и на столах с угощениями на «падворках». Жители Глубокского района постарались так, что эти столы чуть не ломились от разных блюд. Пироги, десерты, торты – все с вишнями. Даже вареных раков приобщили к вишневому раздолью, украсив их спелыми вишенками.

Раки с вишней? Почему бы нет? Фото: Раиса ЮДИНА

- Можна захадзіць і частавацца, - приглашают в просторную палатку, где накрыты столы. Те, кто оказался рядом, даже не поверили, что можно просто зайти и попробовать все что угодно из приготовленной красоты.

Угощения с вишнями - щедро, вкусно и красиво. Фото: Раиса ЮДИНА

Люди, которые готовили угощение, старались удивить гостей. Фото: Раиса ЮДИНА

- Кто это все готовил? – оторопев от щедрого угощения, спрашиваю у женщин в национальных белорусских костюмах.

- Люди готовили! – смеются они. И поясняют, что на этих подворках объединили свои усилия по несколько сельсоветов Глубокского района. Вот здесь, например, их три - Уделовский, Коробовский и Узречский. Мало того, что женщины тут хозяйки отменные, так еще и талантливые. Поют так, что за душу берет.

Женщины в Глубокском районе и хозяйственные, и талантливые и просто красавицы! Фото: Раиса ЮДИНА

Презентуют себя здесь не только сельсоветы. Встречаем представителей и нескольких агроусадеб Глубокского района. Одни приглашают в путешествие, кто-то продает козьи сыры, устроив дегустацию – по 30 рублей за килограмм расхватывают на ура.

Каждый подворак старался себя представить как можно лучше и интереснее. Фото: Раиса ЮДИНА

Самыми щедрыми были сельские подворья - угощения на каждом шагу. Фото: Раиса ЮДИНА

Потратить деньги на фестивале есть где. Центр города перекрыт для машин – здесь повсюду торговые ряды.

Уделили глубочане внимание и своему земляку - художнику Язэпу Дроздовичу. Фото: Раиса ЮДИНА

Красавица Елена в вишневом венке представляет на фестивале Глубокский центр ремесел с невероятно широким ассортиментом – тут тебе и украшения, и игрушки, и варенье вишневое, и сироп. Девушка настолько обаятельная и общительная, что грех уйти от нее без приобретения.

Чей падворак лучше? Фото: Раиса ЮДИНА

- Знаете, жизнь пошла такая, что настроение совсем не праздничное, но работа есть работа. Мы этим зарабатываем, - разоткровенничалась продавец аксессуаров из областного центра. - Но людям праздник нужен как раз потому, чтобы себя поддержать, силы душевные надо же брать откуда-то.

Глубокский район - привлекательное и интересное туристическое место. И дело не только в вишнях. Фото: Раиса ЮДИНА

- Разрешите, я вам что-то скажу! – обращается ко мне женщина, торгующая украшениями. – Вот я в Молодечно на фестивале недавно была, так там женщины такие же «лахаўкі», как я – в шортах каких-то майках. А тут я даже специально вышла посмотреть, какие красивые женщины ходят, нарядные - в платьях, шляпах. Так приятно! Глубокое очень приятно удивил!