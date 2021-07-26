Арина Соболенко вылетела с Олимпиады: вот кто оставил белоруску без медалей в Токио

Арина Соболенко покидает турнир в Токио. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

26 июля в женском одиночном разряде на хардовом корте в столице Японии Арина Соболенко сыграла с представительницей Хорватии Донной Векич.

Поединок получился нелегким для нашей спортсменки. Несмотря на невыносимую жару, третья ракетка мира сыграла в активный теннис, предпочитая короткие розыгрыши с минимум ударами. При этом Арина старалась держаться за счет своей мощной подачи против оборонительной тактики хорватской спортсменки.

Первый сет прошел в равной борьбе, но Донна Векич выглядела более убедительной и совершала меньше ошибок, чем белоруска. В итоге первую партию выиграла соперница из Хорватии - 6:4. Кстати, о счете. Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит. Так, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя не просто наблюдателем, а экспертом и непосредственным участником масштабного действа!

Во второй партии белорусской теннисистке терять нечего было. Арина сразу же повысила темп игры, уверенно реализовала свои подачи. Это позволило минчанке сравнять счет по сетам - 6:3.

На старте решающего сета Соболенко забрала гейм на подаче соперницы. Но позже хорватка совершила брейк, и игра выровнялась. Дело дошло до тай-брейка. Здесь Донна Векич сыграла хладнокровно и безошибочно - 7:6 (7:2). Таким образом хорватка не пустила Соболенко в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио.

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов не сумел переиграть Фабио Фоньини из Италии - 4:6, 6:7. На этом выступление Егора на Олимпиаде в Токио завершилось.

Напомним, 27 июля другой белорус Илья Ивашко во втором раунде сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

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