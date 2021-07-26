Сыграл высоко поднятой ногой против Тихоновского и заработал удаление: фоторепортаж с матча БАТЭ - «Динамо»-Брест

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме игры преимущественно атаковали футболисты БАТЭ. Брестчане отличились несколькими острыми контратаками. На девятой минуте, после неудачной попытки пробить через себя Сергеем Лынько, пробил хлестким ударом из-за штрафной Станислав Беленький, но увы мимо ворот.

Евгений Юдчиц (слева) против Шохбоза Умарова. Матч ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На четырнадцатой минуте матча с правого фланга Дмитрий Бессмертный навесил на Николая Сигневича, тот сбросил на Юсова, до которого мяч не дошел. Яркий эпизод случился на девятнадцатой минуте матча Николай Сигневич с левого фланга прошёл в штрафную, по пути обыграл двоих динамовцев, но пробить не смог.

Нарушение правил против Александра Шестюка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неприятный эпизод произошёл на двадцать шестой минуте матча, Николай Сигневич грубо сыграл высоко поднятой ногой против Сергея Тихоновского, чем заработал удаление и усложнил задачу борисовчан на победу в этом матче. В первом тайме существенно рисунок игры это удаление не изменило.

Юный болельщик борисовчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На тридцатой минуте матче мяч в сетке брестчан побывал после удара Дмитрия Юсова, но судья зафиксировал положение вне игры. Метров с сорока сильно со штрафного пробивал Умаров, но Степанов в самоотверженном броске вынес мяч из штрафной. После навеса Данилы Нечаева, с одиннадцати метров Юсов не попал по мячу.

№25. Роман Степанов. ФК "Динамо" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во втором тайме игра немного выровнялась. Острые моменты возникали поочередно то у одних, то у других ворот. Небольшое преимущество было на стороне борисовчан. Кульминационной для поединка стала восьмая десяти минутка матча. Сначала на семидесятой Павел Седько открыл счет, а семьдесят третьей Вадим Милютин удвоил счет на табло. Под конец матча борисовчане пытались всеми силами отквитать хотя бы мяч, но безрезультатно. самыми активными действиями отличался Павел Нехайчик.

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча болельщики борисовчан освистали судейскую бригаду во главе с Виктором Шимусиком, которая долго не покидала поле в целях личной безопасности.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур.

ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года.

ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Динамо" (Брест) — 0:2

Борисов. 25 июля 2021 года. "Борисов-Арена". Начало матча 20:45.

Судьи: В. Шимусик (Осиповичи), А. Войтешонок (Осиповичи), А.Бантеев (Бобруйск).

ФК БАТЭ (Борисов): Чичкан (вратварь), А.Филипович, Яблонский (капитан), Волков (Карасев, 46 мин.), Умаров (Носко, 78 мин.), Юсов (Василевич, 76 мин.), Сигневич, Нечаев, Бессмертный (Нехайчик, 46 мин.), Бордачев, Супранович (Я. Филипович, 46 мин.).

Запасные: Кудравец, Дергачев, Копитович, Милич.

ФК "Динамо" (Брест): Степанов (вратарь), Аффи, Тихоновский (Ануфриев, 90 миню), Беленький, Шестюк (Шаповал, 64 мин.), Слабашевич, Седько (Сануси, 80 мин.), Олехнович (капитан), Милютин, Лынько (Орешкевич, 46 мин.), Юдчиц.

Запасные: Денисенко, Щербо, Ясюкевич, Москаленчик, Усеня, Журневич.

Гол: 0:1 — Седько (70 мин.). 0:2 — Милютин (73 мин.).

Предупреждения: Сигневич (23 мин.), Милютин (53 мин.), Олехнович (60 мин.).

Удаление: Сигневич (26 мин., второе предупреждение за грубую игру).

Трибуны "Борисов-Арены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№10. Шохбоз Умаров. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ФК "Динамо" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эдгар Олехнович против Дмитрия Бессмертного. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ФК БАТЭ перед матчем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Юсов против Яна Аффи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Штрафной удар в исполнении Шохбоза Умарова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Культурная программа для служащий срочной службы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эдгар Олехнович против Шохбоза Умарова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Седько празднует забитый гол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Динамо" Брест празднуют забитый гол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный судья матча Виктор Шимусик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики борисовчан были недовольны судейством. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Бордачёв против Евгения Юдчица. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На скамейке запасных Неманья Милич и Борис Копитович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор брестчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. 17 тур. ФК БАТЭ - ФК "Динамо" (Брест). г. Борисов, Борисов-Арена. 25 июля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Юсов против Романа Степанова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борисов-Арена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ме