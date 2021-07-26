Аварийная посадка самолета «Белавиа» в Москве 26 июля: неисправность двигателя и подробности, известные к этому моменту

Борт должен был полететь в Анталью, но из-за поломки двигателя аварийно приземлился в Домодедово. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Чартерный рейс BRU9215 авиакомпании “Белавиа” вылетел в турецкую Анталью 26 июля согласно расписанию - в 9:35. После закрытия авиапространства Украины, самолеты таких рейсов вынуждены облетать эту страну. Поэтому Boeing 737-800 полетел через Россию.

Однако в районе Воронежа самолет подал сигнал бедствия 7700 – так делают, когда на борту возникает какая-либо внештатная ситуация. После этого самолет снизился со стандартной высоты в 10,6 километра до 2,1 километра, развернулся и стал подлетать к Воронежу. Как сообщает источник Interfax, экипаж получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже.

Однако там самолет не сел, и на такой же малой высоте и на низкой скорости (500 км/ч вместо обычных 850) долетел до Москвы, где успешно приземлился в аэропорту “Домодедово”.

По информации ТАСС, на борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Причина – техническая неисправность, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

- Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку, - сообщает портал. Сообщается, что самолет садился с одним неработающим двигателем.

«Белавиа» уже прокомментировала этот инцидент:

- 26 июля во время выполнения рейса из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в «Домодедово», - сообщили в авиакомпании. - В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию. Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

В 15:24 стало известно, что запасной борт уже прибыл в "Домодедово" и готовится к вылету.

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Самолет, у которого обнаружилась неисправность, имеет бортовой номер EW-455PA. Это первый Boeing 737-800, который поступил в авиакомпанию “Белавиа” новым – это было в 2016 году. Это был первый самолет с синим васильком – тогда “Белавиа” провела ребрендинг. Ранее в авиационных инцидентах этот борт замечен не был.

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