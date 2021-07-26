«Я благодарен»: ради Димаша Кудайбергена его поклонницы приехали в Беларусь на "Славянский базар" за тысячи километров

В Витебске Димаша всегда встречают тепло. Фото: Раиса ЮДИНА

Казаха Димаша Кудайбергена называют вокальным чудом и певцом с космической энергетикой. Обладатель завораживающего голоса в шесть октав в 2015 году стал победителем конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», а в этом году он приехал в Витебск уже в статусе члена жюри конкурса. Певец редко дает интервью, но на «Славянском базаре» сделал исключение – он благодарен конкурсу, который дал ему путевку в жизнь и очень трепетно относится Беларуси.

На "Славянском базаре" Димаш сделал исключение и пообщался с артистами Фото: Раиса ЮДИНА

У Димаша масса поклонников по всему миру, и на «Славянском базаре» это был, пожалуй, единственный исполнитель, ради которого в Витебск приехала часть его фан-клуба. Интеллигентные женщины пытались пройти в пресс-центр, где должен был появиться Димаш, но их не пропустили, и они терпеливо ждали своего кумира за дверью. Просто чтобы увидеть его близко и вживую, а если повезет – получить автограф и вручить подарок.

Екатерина приехала в Витебск из Тюмени. Фото: Раиса ЮДИНА

- Я благодарен каждому дню, когда фанаты разделяют время со мной, - говорит Димаш о внимании поклонников. - Когда бывает, по четыре дня не спишь, а потом тебе надо встречаться со своими слушателями – именно в этот момент я энергетически отдыхаю. Из-за пандемии приходится сидеть дома в основном, работать в студии. Я знаю, что мои слушатели заждались моих новых творений. Я тоже жду этого прекрасного момента, когда проблема с коронавирусом во всем мире закончится, и мы сможем приступить к работе.

Вопросы личной жизни Димаш Кудайберген предпочитает не затрагивать. А вот о творчестве, семье говорит охотно. Вот что он рассказал еще.

«Некоторые думают, что у меня с Игорем Крутым есть какие-то контрактные обязательства, но у нас все на доверии»

- С Игорем Яковлевичем очень хорошо дружим. У него что ни песня - хит. Даже если бы не я их исполнил, а другой певец, они бы пользовались популярностью, потому что в наше время таких композиторов очень мало. Раньше в шоу-бизнесе было искусство, а сейчас песни становятся намного проще, исполнители особо не стремятся к высокоинтеллектуальной музыке. Крутой старается писать очень достойные вещи, я буду стараться их достойно исполнять. Некоторые думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. Нет, у нас все на доверии. Он пишет песни, я исполняю.

После «Славянского базара» я участвовал в проекте I`m a singer в Китае (самый популярный музыкальный конкурс в Поднебесной, где Димаш в 2017 году занял 2-е место – Ред.), где я был единственным неизвестным участником среди именитых китайских звезд. После поучаствовал в проекте The World`s Best (крупнейшее в США шоу талантов, которое Димаш покинул в полуфинале по своей воле, чтобы дать шанс юным участникам побороться за победу. – Ред.). После этого работал со многими композиторами Европы, Америки, которые писали для таких артистов как Мадонна, Рианна. В Китае – с композиторами, которые пишут саундтреки для фильмов с Джеки Чаном. Работаю с двумя лейблами в Китае и Америке. Я сам себе хозяин, мои права никто не ущемляет. У меня есть мои родители - они мне подсказывают по жизни, как идти, мне очень повезло в этом плане.

Своего отца Димаш Кудайберген называет главным своим учителем. Фото: Раиса ЮДИНА

«Белорусы – те же казахи, только посветлее»

- Я сейчас встану и сделаю поклон всем своим слушателям, которые не сдали билеты (на этих словах Димаш встал и поклонился – Ред.). Если бы умел плакать, заплакал бы. Но казахи-мужчины не плачут. Я очень счастливый человек. Столько вокруг талантливых певцов, артистов, а Аллах захотел, чтобы именно у меня все начало получаться. Как бы нескромно это не звучало, но моя мечта - дать концерт на стадионе в Уэмбли. Хочу здесь тоже провести большой концерт, потому что белорусская земля как родная для меня стала. Когда впервые прилетел на «Славянский базар», подумал первым делом: «Боже, какие здесь люди гостеприимные! Те же казахи, мои земляки, только посветлее". Я сразу полюбил Беларусь, своих слушателей здесь, и буду стремиться приезжать сюда почаще.

"В детстве мне нравилась Эсмеральда, а спустя 20 лет артистка, которая играла ее роль, позвонила и пригласила меня в Париж"

Поклонники мечтают увидеть Димаша в каком-нибудь мюзикле. А он рассказывает, как этот жанр повлиял на него в детстве:

- Когда «Нотр Дам де Пари» поразил весь мир, у меня была дома кассета с мюзиклом, и я в пять лет выучил все песни на ней! Можно сказать, что этот мюзикл сделал меня музыкантом. В детстве Эсмеральда мне нравилась. А спустя почти 20 лет, после того как я выступил в Китае на конкурсе, мне звонит та самая артистка, которая играла роль Эсмеральды. Мы познакомились, она пригласила меня во Францию принять участие в передаче. Не получилось, к сожалению – график был расписан на год вперед. Но было очень приятно.

«Ректор университета заказала мне несколько костюмов у одного знаменитого кутюрье»

Когда Димаша спросили, кому он благодарен в жизни, он сказал, что боялся этого вопроса, потому что может забыть кого-то и этим обидеть. Первой он назвал Айман Мусахаждаеву, ректора Казахского национального университета искусств.

- Когда я учился на первом курсе, жил в общежитии, меня начали приглашать на разные мероприятия, концерты, - вспоминает Димаш. – Айман Кожабековна заказала мне несколько костюмов у одного знаменитого кутюрье! Не только мне, но и другим студентам. Она до сих пор старается показывать мир своим студентам, пробивает лучшие в мире площадки (Карнеги-холл и другие), чтобы они могли на них выступить. В первую очередь я благодарен моим родителям (Канат и Светлана Айтабаевы – известные в Казахстане музыканты. – Ред.). Папа – тот человек, благодаря которому я нахожусь на плаву. Он помогает, советует в сложных моментах жизни подсказывает. Я благодарен моим бабушке с дедушкой, которые меня воспитывали, хоть мы все жили под одной крышей. У нас, казахов есть такой момент – первенца отдают на воспитание бабушке и дедушке.

НУ И НУ!

«Благодаря Димашу открыли для себя Беларусь» - женщины из фан-клуба певца сутки ехали в Витебск, чтобы увидеть своего кумира

Димаш приезжал на нынешний «Славянский базар» с родителями. А его преданные фанатки помчались за ним, бросив свои семьи и все дела. Они преодолели тысячи километров, ехали сутки с несколькими пересадками ради возможности хотя бы минутку побыть рядом своим кумиром, вручить ему подарок (сказали, что дорогой, но не рассекретили) и услышать его выступление на концерте, пусть даже не сольном.

"Мы не фанаты - мы поклонники!" Фото: Раиса ЮДИНА

- Мы из Якутии, Екатеринбурга, из Питера, Тюмени, из Швейцарии, из Болгарии, - охотно отозвались женщины на вопрос, кто откуда приехал. – Только мы не фанаты. Мы поклонники. Или интеллигентные фанатки. Только у Димаша такие.

- Во вторник отработали днем на работе – сели кто в поезд, кто на самолет и поехали, - рассказывает Ксения из Екатеринбурга. – Не первый раз ездим за ним, но этот переезд был самый дальний. До этого дальше дачи никуда не ездили. А теперь вот мир увидим, и Беларусь открыли для себя благодаря Димашу. Первый раз здесь!

Женщины все взрослые, работающие, семейные, есть даже многодетные мамы. А Димаш всегда рядом: его изображение красуется у них на футболках, чехлах телефонов, у одной даже сережки с его инициалами DQ. Говорят, семьи уже смирились с их увлечением, и мужья перестали ревновать.

Сережки с инициалами DQ и чехол с фотографией Димаша - такое можно увидеть только у преданных поклонниц! Фото: Раиса ЮДИНА

- Я помню даже число и время, когда услышала его первый раз - 2015 год, 15 апреля, 4 часа дня, - говорит Ксения. - В соцсетях листала ленту, кто-то посоветовал послушать. Как услышала – жизнь разделилась на до и после. Первое время вообще не могла больше ничего слушать. Это невозможно объяснить. Он неземной. Он целый мир нам открыл.

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