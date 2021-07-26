Итоги 3-го дня Олимпиады в Токио - 26 июля 2021 года: теннисисты Соболенко и Герасимов завершили выступление, белорусские пловцы без медалей, Япония обошла Китай и США в медальном зачете

Илья Шиманович занял восьмое место в финальном заплыве на 100 метров брассом. Фото: НОК Беларуси

Третий день на Олимпийских играх в Токио принес немало интересных моментов для любителей спорта. «Комсомолка» собрала для вас результаты выступления белорусских спортсменов и участников других стран мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЛОРУСОВ НА ОЛИМПИАДЕ

В финальном заплыве на 100 метров белорусские пловцы Илья Шиманович (брассом) и Анастасия Шкурдяй (баттерфляем) остались без медалей. Белорусские лидеры плавания заняли восьмое место в своем заплыве.

Неудачный день стартовал для белорусов в мире тенниса. В мужском одиночном разряде Егор Герасимов в упорном матче уступил опытному итальянцу Фабио Фоньини (4:6, 6:7). Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко завершила свое выступление во втором раунде турнира в Токио. В решающем сете хорватская спортсменка Донна Векич на тай-брейке обыграла нашу теннисистку (6:4, 3:6, 7:6) и оставила ее без медалей. Напомним, на турнире по теннису остался единственный представитель Беларуси Илья Ивашко, который 27 июля сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

В стартовом поединке белорусский боксер Виталий Бондоренко (75 кг) уступил американцу Трой Айсли единогласным судейским решением – 5:0. Кстати, любой болельщик и просто любитель спорта вместе с компанией Parimatch может стать экспертом и непосредственным участником масштабного спортивного события. По этому случаю компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ДНЯ

После трех дней Япония вышла в лидеры в медальном зачете с 13 наградами (8-золото, 2-серебро, 3-бронза). Хозяева Олимпиады обошли США (7-3-4) и Китай (6-5-7) в общем зачете.

Новый олимпийский рекорд случился во время турнира по пулевой стрельбе. Американка Эмбер Инглиш завоевала золотую награду, набрав 56 очков в финальной стрельбе.

Опасный момент произошел во время старта триатлона. Перед началом прыжка в воду начал свое движение моторный катер. После того как спортсмены оказались в водной среде винты катера едва не задели участников Олимпийских игр. Слава богу, никто не пострадал, и судья сделал рестарт.

Новая сенсация произошла во время мужских синхронных прыжков в воду. Китайцы по умолчанию завоевывали первые места на крупных турнирах. Но на этот раз что-то пошло не так. Дуэт Цао Юань и Чэнь Айсень совершили роковую ошибку во время четвертого прыжка с вышки 10 метров. Этой ошибкой воспользовались британцы Томас Дэйли и Мэттью Ли, которые драматично обошли китайцев ровно на 1,23 балла.

Мужская сборная России в командном многоборье по спортивной гимнастике совершила невероятный подвиг. Спустя 25 лет российские гимнасты завоевали награду высшей пробы, где по итогам шести снарядов набрали 262,500 очков и обошли гимнастов из Японии на 0,103 балла.

Исторический факт свершился во время баскетбольного матча между сборными Словении и Аргентины. Защитник словенской команды и клуба НБА «Даллас» Лука Дончич набрал за матч 48 очков и совершил 11 подборов. Этот рекордный результат сделал Дончича первым игроком в 21 веке, который набрал более 40 очков на Олимпиаде. Отметим, сборная Словении впервые в истории принимает участие на Олимпиаде.

В российском женском финале сабли легендарная Софья Великая не сумела одолеть Софию Позднякову. Для обладательницы серебряной медали это третья Олимпиада в карьере и везде серебро. Олимпийское индивидуальное золото каждый раз ускользает из рук Софьи Великой. Это проклятие или мечту о золоте пришлось отложить?!

Аргентинский нападающий по баскетболу Луис Скола установил знаковое достижение. В матче со Словенией Луис Скола набрал 23 очка. Это позволило 41-летнему ветерану выйти на 4-ое место по набранным очкам в истории Олимпиады (548 очков).

По скейтбордингу в категории «стрит» Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой в возрасте 13-ти лет. Японская девочка стала третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпиады. Второе место заняла также юная 13-летняя спортсменка – Райса Леал из Бразилии.

27 июля на летних Олимпийских играх будет разыграно 22 комплекта медалей.