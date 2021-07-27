«Жара и солнце увеличивают количество морщин»: косметолог о летних бородавках, связи пигментации и заболеваний печени, скрабах и выборе крема от солнца

Известный косметолог Татьяна Пшебылинская. Фото: личный архив

- Солнце действительно является самым опасным врагом для лица в летнее время, но опасно еще и чрезмерное высушивание кожи. Это наши любимые солнце-воздух и вода. То есть морская вода, соль плюс ветер - и во, кожа начинает испытывать дополнительный стресс, когда ей не хватает естественного увлажнения. Но враг номер один - это все-таки солнце.

- В 20 лет я загорала до черноты, игнорируя защитные средства. А в 30 на лице вместо симпатичных веснушек поселились пигментные пятна. Теперь крем SPF 50+ со мной круглый год, но пигментация так и не ушла…

- К сожалению, это тоже вина солнца. Потому что с возрастом защитные свойства нашей кожи уменьшаются, и наряду с просто повышенным загаром отдельные участки кожи вырабатывают больше пигмента, чем обычно. Тогда вместо загара появляются участки гиперпигментации, которая с возрастом, возможно, не в 30, но в 50 - 60 лет, кроме пигментного пятна даст нам солнечный, или по-другому он еще называется актинический кератоз. Сверху над пятном начнет расти роговая масса, которая периодически будет сползать, потом опять нарастать. Это так называемые старческие бородавки. В будущем они будут являться фоновым предраковым заболеванием.

Их надо своевременно удалять, способов - огромное количество. Но я настоятельно не рекомендую удалять их самостоятельно, например, покупая в аптеке какие-то чудо-средства. Есть, например, препараты типа суперчистотела. Это не тот чистотел, безопасный желтый сок, который растет на улице, а абсолютно не имеющий отношения к природному чистотелу набор высококонцентрированных кислот. И если этим средством обработать пигментные пятна, папилломки, бородавки либо кератомы на лице - вероятность возникновения глубоких ямочек, а также рубцов-келоидов очень большая. А когда на лице есть ямочка, помочь гораздо сложнее, чем убрать папилломку либо кератому. Поэтому удаление - только доктором в условиях медучреждения. Либо жидким азотом, радиокоагуляцией, электрохирургией или лазерной коагуляцией.

Солнце является самым опасным врагом для лица в летнее время. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«На отдыхе появляется мелкая сыпь? Главное - не злоупотреблять салициловым спиртом»

- Мы год ждем лета, а потом оказывается, что выходим из него с обезвоженной кожей, закупоренными сальными железами. Какие ошибки чаще всего совершают люди летом с кожей лица?

- Хочу рассказать про угри акне-майорка (акне и угри - это одно и то же). Солнце стимулирует гиперплазию сальных желез, вырабатывается больше кожного сала, а высокая влажность не позволяет отшелушиваться коже своевременно. И на второй-третьей неделе отдыха начинает появляться мелкая сыпь в области декольте, плеч, лба, а может покрывать и все лицо. Это и есть угри майорка, названные, как и остров. Борьба с ними - самая легкая: своевременно принять душ, нанести скраб, отшелушить верхние слои кожи. Если правильно разобраться и понять, что это, то в нормальном климате после отдыха такие угри пройдут сами по себе. Главное - не злоупотреблять салициловым спиртом, ведь часто люди считают нужным протереть эти места спиртсодержащим раствором, а любой спирт еще больше дубит кожу, высушивает ее. И выхода на поверхность кожному салу не остается вообще.

Кстати, борьба с пигментацией - это не только крем SPF 50+. Потому что если она уже возникла, солнцезащитный крем защитит вас от появления дополнительной пигментации, но никак не отбелит уже имеющуюся старую. Надо четко понимать, что основные средства отбеливающие кожу - это отшелушивающие средства, которые постепенно удаляют слой за слоем верхнюю часть кожи, высветляя пятнышко.

Средства эти работают. Но есть одно но: используя их в летнее время, мы делаем глубоколежащие слои кожи еще более беззащитными перед солнышком, - снимаем защиту. Поэтому отбеливающие средства в виде отшелушивающих кремов могут использоваться только в холодное время года. А в летнее время года с целью отбеливания кожи правильнее использовать наружные лекарственные средства: крем, сыворотку, концентрат, которые будут содержать блокатор тирозиназы. Фермент тирозиназа нужен клеткам меланоцитам для выработки пигмента меланина, который обеспечивает гиперпигментацию. Поэтому наружные средства, которые блокируют эту тирозиназу, не дают появляться новым пигментным пятнышкам. То есть эти крема могут использоваться 2 - 3 раза в день круглогодично. А солнцезащитный крем нужен не только в летнее время года, но и в яркие солнечные дни круглый год.

- Некоторые пытаются решить проблему жары, скрабируя лицо через день, мол, избавляюсь от пота и жира. К чему это ведет?

- Скрабировать жирную кожу можно и каждый день, но ни в коем случае нельзя скрабировать кожу, если на ней есть гнойничковые элементы. Потому что скраб травмирует эпидермис, верхний слой кожи, давая дополнительные входные ворота для инфекции. Мы сами ее и втираем. Поэтому наличие гнойничков - прямое противопоказание. Тонкую обезвоженную сухую серую кожу можно скрабировать, но не чаще чем раз в 7 - 10 дней. Переусердствовать можно тоже, но это приведет к дополнительному обезвоживанию - толку не будет. И важно, чтобы скраб был правильный: его крупинки не должны царапать кожу. Очень хорош в этом плане спитой кофе. Его можно добавить в сметану либо в любой другой кисломолочный продукт, он будет работать мягко, скрабировать можно любой участок тела - плечи, зона декольте и др.

- Сначала на лицо наносят крем, базу, потом тональный, все это с SPF-фактором, порой 50+. Не получится ли таким образом SPF 100, не вредно ли это?

- SPF-факторы не суммируются. И чаще люди наносят в жару одно средство 5 в 1 или 4 в 1, когда одним средством можно сразу и защитить, и увлажнить, и тонировать. Это более оправдано в летнее время. Важно понимать, что такое SPF 50+. Если вы на солнышке краснеете и в последующем приобретаете пигментацию за 5 минут, то крем с SPF 50+ поможет (5 минут умножаем на фактор защиты 50 = 250 минут) не получить пигментацию на коже в течение 250 минут. Если краснеете за 10 минут, то можно находиться 500 минут. Поэтому отвечу на вопрос о том, надо ли наносить SPF-крем несколько раз в день - конечно, надо.

Татьяна не рекомендует удалять пигментные пятна самостоятельно. Фото: личный архив

«Пигментация возникает не от самих печеночных болезней или погрешностей в питании»

- Правда ли, что жара, солнце и прочие летние радости увеличивают количество морщин и их глубину?

- Да, а кроме того, что солнце подсушивает кожу, проявляя сеть мелких морщинок на ее поверхности, глубже становятся и мимические морщинки. Особенно это заметно, когда человек уезжает отдыхать в страну с жарким климатом, там загорает, улыбается, отдыхает, а потом возвращается домой и в глубине морщинок отсутствует пигмент загара, они остаются светлые и более заметными. Позаботиться о мимических морщинках можно заранее. Например, уколов препараты ботулотоксина в зону повышенной мимичности - чаще всего это лоб, надпереносье и кожа вокруг глаз. Инъекцию лучше сделать в апреле - мае, чтобы полгода эта зона оставалась с пониженной мимической активностью и правильно себя вела во время загара.

- Слышала, что излишняя пигментация на лице - это не только солнце, но и проблемы с печенью?

- Да, пигментация возникает даже не от самих печеночных болезней или погрешностей в питании, просто в крови начинают сохраняться определенные элементы. Печень - это лаборатория по очистке организма. Она, возможно, на каком-то этапе не справляется. И в крови циркулируют компоненты, которые повышают чувствительность кожи к солнышку. Люди с печеночными проблемами получают гиперпигментацию не в зимнее время года, а как только появляется солнце. Эти вещества стимулируют повышенную чувствительность, и пигмент появляется. С этой пигментацией тоже есть смысл бороться. Конечно, начинать надо с проблем с печенью, плюс обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. При правильном уходе эта пигментация уходит. Вероятность того, что она появится вновь - большая, но это не смертельный приговор.

Кстати, в борьбе с пигментацией есть еще одна большая опасность. Называется она предел Хейфлика - это предел раздражения, в ответ за которым мы получаем не ожидаемую, а противоположную реакцию. Например, когда мы отбеливаем кожу, снимая постепенно слой за слоем, кожа светлеет, но мы хотим идеала - и в ответ на нашу дополнительную травматизацию получаем не отбеливание кожи, а гиперпигментацию. Существует такая золотая середина, через которую нельзя перешагнуть, иначе все наши усилия растворятся.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Пшебылинская - дерматолог, косметолог. Работала замглавврача по медчасти Брестского кожвендиспансера. В данный момент принимает пациентов в собственном центре здоровой кожи «Дерма».

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