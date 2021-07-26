Самый дорогой лот - почти 7000 рублей: посольство США в Минске распродавало технику и мебель - вот что ушло с молотка

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в выходные, 24-25 июля, посольство США в Минске проводило аукцион в онлайн-формате. На нем можно приобрести мебель, технику и даже газонокосилку с очистителями воды. Цены стартовали от 20 до 50 рублей.

Мы посмотрели, что и за сколько на онлайн-торгах приобрели люди. И какой лот оказался самым дорогим.

Мебель.

Обеденный стол и 10 стульев на торгах продали за 1680 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Четыре прикроватные тумбочки, два зеркала, и четыре лампы ушли с молотка за 970 рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Двуспальная и две односпальные кровати были проданы за 1630 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Сразу три гардеробных шкафа продали за 1620 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Диван и два мягких кресла продали за 1050 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Два зеркала ушли с молотка за 710 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Комплект из шести ковров был продан за 670 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Техника.

Лот, который включал в себя стиральную машину, сушилку, вентилятор и увлажнитель воздуха, ушел с молотка за 950 рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Холодильник на аукционе продали за 460 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Очистители воды ушли с молотка за 550 белорусских рублей. К слову, их стартовая цена была 50 рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Кофемашина была продана за 850 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Микроволновка ушла с молотка за 370 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

На онлайн-аукцион были выставлены сразу четыре отдельных лота с телевизорами. Два телевизора продали за 540 белорусских рублей, один – за 610 рублей и еще один за 640 рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Стиральная машина вместе с сушилкой была продана за 2230 рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Газонокосилку продали за 1540 белорусских рублей.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

Самый дорогой лот был продан на 6910 рублей. Он состоял из 13 компьютеров, двух источников бесперебойного питания, шести динамиков, монитора, принтера, серверного оборудования и факса.

Что и почем продали на онлайн-аукционе посольства США в Минске. Фото: online-auction.state.gov

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медаль Герасимени за $16 тысяч, ядро Остапчук, кроссовки Левченко и награды Долидовича, которые купили и вернули ему: что спортсмены продают на аукционах.

Спортсмены продают свои медали, инвентарь и одежду - например, костюм с награждения на Олимпийских играх. Мы посмотрели, что интересного было на аукционах в последнее время, за какие деньги и кому шел доход. (подробности)

«Готовы были купить за шесть тысяч рублей»: адвокат Сергей Зикрацкий выставлял на аукцион картину «Страж закона», чтобы помочь своим бывшим подчиненным.

Адвокат сообщил, что картина была продана за три тысячи - именно столько не хватало на компенсацию бывшим сотрудникам. (подробности)