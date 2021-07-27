Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 июля 2021 года: вакцинация людей с гепатитом, ситуация в мире и разница между симптомами и побочными эффектами прививки

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси с начала пандемии достигло отметки уже в 441 тысячу 356. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси с начала пандемии достигло отметки уже в 441 тысячу 356. Таковы свежие данные Минздрава. Тем временем за сутки в республике выявлено 648 пациентов с положительным тестом на COVID-19, а после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 492 человека.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались девять человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 403 пациента.

Гепатит не противопоказание к прививке от COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Светлана Лукашик рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена Всемирному дню борьбы с гепатитом (он отмечается 28 июля), стоит ли людям с хроническим гепатитом делать прививку против коронавируса.

– Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцинация может проводиться по общим правилам. Никаких нюансов нет. И абсолютных противопоказаний, когда вирусный процесс находится в состоянии ремиссии, тоже нет, – пояснила Лукашик.

Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с коронавирусом в мире

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире за время пандемии достигло 195 171 295, свидетельствуют данные постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers.

Из них летальных исходов – 4 180 114. В то же время вылечились от COVID-19 уже 177 012 900 пациента за все время распространения инфекции в разных странах. Больше всего случаев заболевания выявлено в США –35 202 558.

Ранний COVID-19 или побочный эффект после прививки?

Ученые выяснили, как отличить побочные эффекты после прививки от симптомов раннего коронавируса.

Исследование проводили эксперты из Королевского колледжа Лондона. Они изучили публикации с результатами клинических исследований вакцин за период с 1 января 2020 по 21 июня 2021 года. Авторы анализировали четыре препарата, которые используют в Великобритании. Это, в частности две РНК-вакцины – Pfizer и Moderna; и две с аденовирусным вектором – AstraZeneca и Janssen.

Выяснилось, что общие симптомы, возникающие как после прививки, так и при раннем COVID-19, – это утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка. Эти признаки были у 76% процентов привитых. У молодых людей этот показатель выше – до 83%.

Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило, исчезают, а при заражении коронавирусом они наоборот начинают усиливаться и достигают максимума на седьмой день после того, как человек подхватил вирус.

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