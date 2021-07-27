«Олимпик Парк»: квартал с большими видами на жизнь

Белорусская столица растет, забирая все новые территории. Это неизбежно - другой вопрос, насколько деликатно для окружающей среды все происходит. Есть целые микрорайоны, в которых от прежнего Минска ничего и не осталось - по сути, это бетонные джунгли, в которых пробивается, ищет себе место под солнцем новая инфраструктура, растительность - заново создается атмосфера.

Живи, работай, наслаждайся

«Олимпик Парк» возник относительно недавно в молодом микрорайоне Минска. Благодаря отлично продуманному транспортному сообщению дорога к центру столицы занимает не более 10 минут. В то же время водоемы Дрозды и Минское море находятся настолько близко, что можно сесть на велосипед и уже через пару минут катить по комфортной велодорожке вдоль набережной.

Экологичность, близость к природному заказнику «Лебяжий» и водоему, комфортная и продуманная инфраструктура в сочетании с авторским архитектурным стилем создают атмосферу семейного квартала нового формата. Охарактеризовать его можно тремя словами live-work-enjoy (живи, работай, наслаждайся). Можно смело утверждать, что аналогичных предложений на рынке недвижимости Минска сейчас нет. Все продумано до мелочей, создано с любовью, вкусом и подчинено главной цели - дарить людям радость. И, что важно, история «Олимпик Парка» продолжается.

Новые дома - новые истории

Вся огромная территория квартала, который находится в границах проспекта Победителей, улиц Ратомской и Тимирязева, закрыта для посторонних. Объем жилого комплекса 60 тыс.м². Благодаря простору между домами здесь один из самых низких показателей плотности населения в Минске - 146 человек на гектар.

Дома в основном малоэтажные, с просторными квартирами и пентхаусами на верхних этажах. Часть из них спроектированы так, чтобы окна выходили на три стороны света - таким образом, в квартиру целый день поступает солнечный свет. Особый шик - квартиры с террасами, с окном в ванной, с видом на заказник.

Наружные стены новостроек выполнены из керамических поризованных блоков с утеплением, с просторными лестничными клетками, увеличенными оконными проемами, обзорными лифтами, высокими потолками (3 - 3,5 метра). Шумоизоляция жилых домов отвечает категории А. Это означает высококомфортные условия.

Мы прогулялись по главной улице и сразу обратили внимание, что территория свободна от машин. То есть отпускать своих детей во двор (достаточно условное понятие, потому что двор - вся улица) абсолютно безопасно. Мы видели, как на травке под деревом две девочки разложили покрывало и играли в куклы. При этом мамы, скорее всего, приглядывали за ними в окно - дети с закрытой территории никуда не денутся.

А что же машины? Для них, конечно, также предусмотрено место. Общее количество парковочных мест на открытых, закрытых, гостевых парковках и многоуровневых паркингах в обеих частях квартала превысит 2,3 тыс., что полностью закроет потребности жителей комплекса.

Быстрее, выше, сильнее, вместе

Давайте посмотрим, что уже сейчас находится в шаговой доступности от квартала. Практически рядом с «Олимпик Парком» аквапарк «Лебяжий», ТРЦ «Арена-Сити», спортивный комплекс «Минск-Арена», Дворец художественной гимнастики. Большие возможности для активных жителей открываются в многофункциональном спортивном комплексе «Олимпик Арена» с хоккейной секцией, центром фигурного катания Алексея Ягудина, фитнес-клубом, бассейном и SPA. А еще workout-территория, детские площадки и велодорожка вокруг всего квартала, выходящая далеко за его пределы.

Кроме того, застройщиком будет подготовлена территория и подведены инженерные сети для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест - за их возведение будет отвечать администрация города.

Отдельно стоит упомянуть галерею коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками, магазинами. «Олимпик Парк» представляет собой целый город в городе. И при этом никакой суеты и шума мегаполиса - все продумано с любовью и уважением к человеку. Одним словом, квартал с большими видами на жизнь.

Место, где хочется жить

Вас, конечно, интересует стоимость жилья. Недешевая - все же это элитный квартал. Но и не самое дорогое жилье в Минске. Особо следует заметить, что цены на квартиры в новых домах весьма привлекательны в первые месяцы после старта продаж. Например, самая низкая цена жилья на 1-комнатную квартиру в одном из новых строящихся домов: $68 180 на старте продаж. А вообще, квадрат по $1400 можно найти в одно-, двух-, трех-, четырехкомнатных квартирах. На покупку строящихся квартир действует спецпредложение: кредит от 15,22% на 10 лет и рассрочка 0% до 18 месяцев.

Кроме жилья, «Олимпик Парк» предоставляет прекрасные возможности для развития бизнеса - это покупка коммерческой недвижимости в строящейся галерее. По функциональному назначению предлагаемые помещения могут использоваться в сфере услуг, торговли или быть оборудованы под офисы. Площадь помещений варьируется от 41 м² до 163 м², а цена за квадратный метр стартует от $2400. Для приобретения коммерческой недвижимости доступен кредит в долларах США от 5,5% годовых до 60 месяцев.

В качестве резюме заметим еще раз, что «Олимпик Парк» отличает оригинальный архитектурный проект, выполненный со вкусом и вниманием к нуждам человека. Экологичность, близость к природному заказнику и водоему, комфортная и продуманная инфраструктура в сочетании с авторским архитектурным стилем создают атмосферу тихого семейного квартала. Это безо всякого преувеличения место, где хочется жить.

ООО «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ»

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