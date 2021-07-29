Бабушка, ну что ты агришься! Это же рофл!

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Вам, конечно, приходилось сталкиваться с подобным. Внук учит стихотворение XVIII или XIX века из школьной программы и переспрашивает, что означает то или иное слово. И не потому, что стихотворение очень мудреное - просто современная молодежь говорит сейчас на другом языке. Далеко не всегда новомодные словечки понимают бабушки и дедушки. Давайте разбираться вместе!

Агриться. Как и многие словечки из новомодного сейчас сленга - производное от английского aggress - нападать, начинать агрессивные действия. Соответственно, обозначает злиться или раздражаться. В компьютерных играх означает нападать на виртуального противника.

Ауф - возглас, означающий восхищение, одобрение, разочарование, грусть (интонация решает).

Байтить - провоцировать. Происходит от to bite - укусить.

Буллить - травить, произошло от английского bullying (издевательство). А буллинг - соответственно, травля.

Бодишейминг - критика внешности, дискриминация тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты красоты. Калька с английского body shaming. Ну а противоположное по смыслу - бодипозитив (body positive) - толерантное отношение к несовершенной фигуре.

Вайб - атмосфера, настроение. Произошло от английского vibe (вибрация). Первыми его стали употреблять последователи эзотерики, а затем подхватила и вся молодежь.

Варик - вариант. Простое сокращение слова, как кондер, аккум и комп.

Войсить - записывать голосовые сообщения в телефоне или мессенджерах. Производное от английского voice (голос).

Вписка. Вечеринка на квартире или в доме у кого-то. Раньше подразумевалась ночевка, но сейчас это слово трактуется не так однозначно.

Го - буквальное прочтение слова go (идем). Используется как призыв к действию, в основном в мессенджерах при переписке.

Дроп (дропнуть) - сбросить, отключить от чего-то. У геймеров - уничтожить, убить противника в игре. В IT-cфере - отключить соединение, удалить программу. В контексте сериала - не досмотреть, бросить на какой-то серии.

Задонатить - пожертвовать, от английского donate (пожертвование). Означает пополнение своего мобильного счета, оплату подписки на какой-то сервис, покупку чего-либо в компьютерных играх. Иногда используется просто для обозначения любой покупки.

Зашквар - позор, ощущение стыда за поступок. По одной из версий термин образовался от слова шкварки (подгорелые кусочки еды).

Жиза - то же, что и жизненно, только смысловая нагрузка еще глубже, так как созвучно со словом шиза. Ситуация, с которой рассказчик сталкивался лично. А если так говорит слушатель, то выражает полную солидарность со своим собеседником.

Забитый - еще совсем недавно так называли закомплексованных людей, ботанов, а теперь так говорят о человеке, основательно расписанным татуировками. Часто можно услышать глагол забиться - то есть сделать большое тату.

Изи - легко. Калька с английского easy.

Краш - родом из английского языка, но означает не «разрушать» или «раздавить», а влюбиться без памяти. Краш - это как раз тот самый человек, в которого влюблены, чаще всего тайно и безответно. В общем, тот, кто разбил сердце.

Кринж - стыд из-за чего-то. Это калька с английского cringe - стесняться, смущаться, испытывать неловкость. Часто говорят «словить кринж» - то есть почувствовать стыд.

Крипово - от creepy (бросающий в дрожь, жуткий). Используется при крайней степени ужаса, которая буквально вызывает мурашки.

Лойс - то же, что и лайк. Считается, что лойс появился из-за опечатки в слове like. Если это и так, то ошибка наверняка была преднамеренной. Постепенно like преобразовался в laik, затем - в laic. Потом были lais, lays, loys и loyc. И наконец, loyc превратился в loyce - лойс, который очень быстро разлетелся по сети среди подростков.

ЛП - лучшая подруга. МЧ - молодой человек, ЛЧ - любимый человек. Скорее всего, сокращение возникло при переписках в мессенджерах, потому что лень набирать полностью. А потом перетекло и в устную речь.

Ноуп - позаимствованное у канадцев nope, что означает нет. Используется также йеп - от канадского yep, да.

Овердофига - очень много. Сращение двух слов: over (сверх, больше - англ.) + до фига (много - сленг.) Например, «у новой игры овердофига требований, мой комп тупит не по-детски».

Олег — - герой стишков-пирожков, который все время попадает в дурацкие ситуации, чем смешит людей. Раньше таким же простофилей был Вася.

Орево - существительное, производное от глагола «орать» - то есть бурно веселиться. Буквально означает «огненная вечеринка». Когда говорят или пишут в комментариях «ору», это вовсе не значит, что подросток буквально кричит - он просто эмоционально удивляется или смеется.

Паль - самая некачественная подделка, «китай». Выше по классу реплика - добротная, но не фирменная вещь или копия дорогого продукта, выпущенная самим брендом, и шмот - оригинальная одежда или обувь от знаменитого бренда.

Пранк - розыгрыш, шутка, выходка; калька слова prank (англ.) Изначально так называли только телефонные розыгрыши, а теперь слово стало использоваться в обычной жизни. Особенно часто его используют, когда блогеры в своих видеороликах жестко издеваются над окружающими.

Пруф - подтверждение, доказательство, калька с английского proof (доказательство). Когда просят предоставить пруфы - значит, хотят подтвердить произошедшее фактами.

Рейв. С английского языка rave - массовая вечеринка. Ранее слово обозначало организованную вечеринку с диджеями. А сейчас рейв может проходить где угодно: в клубе, на стадионе или под открытым небом. Главное, чтобы на мероприятии царило веселье и звучала музыка.

Рофл (рофлить) - громко смеяться. Аббревиатура Rolling On the Floor Laughing (катаясь по полу от смеха) обычно используется как описание чего-то ну очень смешного, но в определенном контексте может значить издевку или насмешку - рофлить над кем-то.

Сигна - (от англ. sign - знак, подтверждение). Своеобразная фотография-подарок, суть которой в том, чтобы написать имя или ник другого человека на руке, животе, лице и сфотографировать. Обычно сигну делают для друзей и поклонников, но также это может быть что-то вроде автографа. Просьба сделать сигну означает глубокую симпатию и привязанность к объекту.

Сорян - то же, что и sorry - извини.

Токсик - токсичный, неприятный человек. Произошло от toxic (ядовитый - англ.). Так говорят о человеке, который пытается отравить жизнь других словами или делами.

Флексить - с английского языка flex - гнуть, загибать. В первоначальном варианте это слово обозначало «танцевать, двигаться», но позже значение изменилось. Сейчас его чаще всего употребляют в контексте «выделываться, красоваться» перед кем-то.

Хайп. В переводе с английского hype - наглая реклама, надувательство. Но у нас хайп имеет более мягкое значение - создать шумиху, ажиотаж. Слово чаще всего используют в отношении событий и персон, активно обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Используется также производный глагол хайпить. Он означает раздуть шумиху, агрессивно пиарить.

Хейтер - недруг. Соответственно, хейтить - проявлять негатив. Калька с hate - ненависть (англ.) Хейтят обычно в интернете - в личной переписке или комментариях в соцсетях.

Чилить - отдыхать. Слово пришло из английского языка, chill (прохлада). Часто используют в смысле времяпрепровождение в ночном клубе или на море.

Чекать - проверять, от to check - проверять, англ.

Шеймить - пристыдить кого-либо. Как и большинство слов в подборке, пришло из английского языка и практически не изменилось - shame (позор, стыд). Шейм не такой агрессивный, как хейт и буллинг.

Шарить. Слово обозначает «разбираться в чем-то, понять что-то».

Юзать - использовать. Глагол этот далеко не новый, употребляется с начала нулевых. Но сейчас уже прочно вошел в повседневную жизнь. Употребляют его в основном, когда говорят о пользовании различными мобильными устройствами.

В общем, дорогие родители, бабушки и дедушки, не стоит ругать детей за использование сленга. Лучше идите в ногу со временем и старайтесь правильно понять свое чадо. Не говоря уж о том, что правильно использованное сленговое словечко поднимет ваш авторитет в глазах подростка до небес - отказать в просьбе после этого он вам точно не сможет.

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