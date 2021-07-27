Бабушки и внуки Олимпиады в Токио: 13-летняя японка выиграла золото, а 66-летняя австралийка за него поборется

Олимпиада приподносит нам чудные открытия. Фото: noc.by

60-летние бабушки выступают на конях…

Если вам слегка за 60 лет, то знайте - это еще олимпийский возраст, вам еще скакать и скакать. Тройка самых возрастных участников Игр готовится блеснуть в конном спорте.

66-летняя Мэри Ханна. Фото: Твиттер

Самая старшая из них - австралийка Мэри Ханна, которой 66 лет. Она выступает в выездке - дисциплине, где демонстрируется дрессура лошади, ее умение выполнять различные элементы. Мэри заслуживает восхищения, но справедливости ради отметим, что с точки зрения физической подготовки это сравнительно щадящий вид спорта.

Кстати, проект "Олимпиада 2020" совместно с Parimatch - это не только отличное средство снять стресс и вырваться из ежедневной рутины. Это возможность почувствовать себя экспертом и приобщиться к грандиозному событию. Специально к старту XXXII летних Олимпийских игр компания Parimatch приготовила супер-предложение: бонус до 100 рублей на первый депозит.

Ну, а если вы повидавший виды болельщик, то представьте себе 46-летнюю гимнастку, которая соревнуется в опорном прыжке - упражнении, в котором гимнастка за секунду столько сальто делает, что невооруженному глазу и не сосчитать. А ведь многие женщины в таком возрасте через козла не прыгнут. Впрочем, это зависит и от козла. Но вернемся к гимнастике.

В Токио, на своей восьмой (!) Олимпиаде, выступила 46-летняя Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан. Она олимпийская чемпионка-92 и двукратная чемпионка мира. Сейчас она не прошла в финал, но главным было участие. Главное, что Оксану мотивировало выступать - удовольствие, которое она получала от гимнастики. Но уже все. «Может, в уголке дома где-нибудь позанимаюсь. А сегодня я надену платье, буду ходить красивая, а потом пойду в сауну», - так Чусовитина попрощалась со спортом.

50 - 60-летние еще выступают в парусном спорте, настольном теннисе, стрельбе.

…а 13-летние дети побеждают на скейтбордах

Если у вас еще возникают вопросы, зачем это дети грохочут на улице досками на колесах - скейтбордами, то знайте, что они готовятся к Олимпиаде. Да, не у всех получается, но пробовать надо.

13-летняя чемпионка из Японии. Фото: Reuters

Таким макаром 13-летняя японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине «стрит» среди женщин. Но там и второму призеру 13 лет, а третьему - 16.

Но отнюдь не Момидзи была самой юной участницей Игр. В этой номинации одним только своим появлением всех поразила 12-летняя девушка из Сирии Хенд Заза.

Она даже несла флаг своей страны на церемонии открытия. Жаль, но она проиграла в первом же матче квалификации, но заявила: «Это был отличный урок. В следующий раз я буду еще усерднее работать». А время у Хенд еще есть, ведь между ней и самой возрастной в настольном теннисе - 58-летней китаянкой Ни Ся Лянь - почти 12 Олимпиад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арина Соболенко вылетела с Олимпиады: вот кто оставил белоруску без медалей в Токио

Белорусская теннисистка во втором круге потерпела поражение от спортсменки из Хорватии (читать далее)